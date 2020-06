THL: Suomessa kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 887 vahvistettua koronavirustartuntaa.

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on todettu kaksi uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on nyt 62, mikä on kuusi ihmistä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt ennallaan yhdeksässä potilaassa.

THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 887 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä kasvoi maanantaista vain kahdella.

Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 026.