Lämpöaalto sulattaa Lapin lumia ja nostaa vielä jokien pintoja

Ilpo Kiuru

Rovaniemen eteläpuolella sijaitseva Illinallas miltei ammottaa tyhjyyttään, kun Valajaskosken voimalan tulvaluukut ovat auki. Siitä huolimatta tulvavesi on ylhäällä runsaat 10 kilometriä ylempänä Rovaniemen keskustassa.

Vedenpinnat ovat nousseet paikoin vahinkorajoille. Tulvahuiput ajoittuvat Tulvakeskuksen mukaan enimmäkseen tälle viikolle.

Lunta on vielä paikoin Tunturi-Lapissa sekä runsaammin Käsivarressa. Sään viilentyminen viime viikolla hidasti virtaamien kasvua ja pitkitti tulvan kestoa. Tälle viikolle on ennustettu sateita, jotka voivat vielä kasvattaa virtaamia.

Ivalojoella paikalliset sateet ovat nostaneet pintaa tiistai-illasta alkaen. Pajakosken alueella nousu on ollut noin 40 senttiä. Myös Ivalon kylän alueella vedenpinta on noussut noin 30 senttiä.

Sateet jatkuvat paikallisina koko keskiviikon. Siksi vedenpinnat nousevat edelleen.

Tulvakeskus arvioi, että Ivalossa korotetut tulvapenkereet estävät merkittävien tulvavahinkojen syntymisen. Muualla jokivarressa sen sijaan on paljon rakenteita ja asumuksia, joille tulva voi aiheuttaa vahinkoa.

Ounasjoen vedenkorkeus on noussut Kittilässä vahinkorajan tuntumaan. Tulva voi vielä nousta lisää loppuviikon sateiden vaikutuksesta.

Rovaniemellä vesi nousi vahinkorajalle perjantai-iltana ja tulva pysyy korkealla arviolta koko viikon. Vesi on katkaissut useita katuyhteyksiä ja yksittäisten tieyhteyksien katkeaminen on vielä mahdollista.

Unarin vedenkorkeus on jo laskussa, mutta pysyy vahinkorajan yläpuolella muutaman päivän.

Pelastuslaitos kehottaa edelleen tulvia katsomaan tulleita ihmisiä antamaan tilaa viranomaistoiminnalle ja välttämään turhaa oleskelua apua vaatien paikkojen läheisyydessä.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan todennäköisimmin kesäkuun 10. päivän jälkeen. Näillä näkymin joen vedenpinta Torniossa jää korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle, ja myös Pellossa vahinkorajan ylittyminen on ennusteen mukaan epätodennäköistä. Muoniossa vedenkorkeus voi nousta lähelle ennätyskorkeutta.

Pohjois-Pohjanmaalla Iijoen Jongunjärvellä tulvahuippu saavutettiin perjantaina ja järvi on jo kääntynyt loivaan laskuun. Myös Pudasjärvi on laskussa. Länsirannantie ja Jaalangantie on suljettu tulvan vuoksi liikenteeltä.

Kuusamon seudulla kesäkuun alkupuolen tulvahuipun ennustetaan jäävän mittaushistorian maksimia pienemmäksi. Sallan kunnassa Koutajoen vesistössä Niemelän kylä on jäänyt tulvan saartamaksi. Kuusamossa Kivirannantie on poikki ja myös muita tieosuuksia voi katketa tulvien takia.