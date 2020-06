TV:n asiaohjelmien taustaäänet eivät miellytä ikäihmisiä – pahimmillaan äänitehosteet häiritsevät kansalaisten tiedonsaantia

Kuvat: Kari Salonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Monet kansalaiset kokevat, että taustaäänet rikkovat ohjelmien katsomista myös niin, että ne pakottavat vaihtamaan kanavaa.

Monet ikäihmiset kokevat television asiaohjelmien taustaäänet häiritseviksi. Eläkeliiton ja Kuuloliiton yhteisen maaliskuussa päättyneen verkkokyselyn mukaan 95 prosenttia iäkkäistä kansalaisista on sitä mieltä, että tv-ohjelmien taustaäänet ovat häiritseviä.

Äänitehosteita lisätään hyvin yleisesti asiaohjelmiin, joko täytteeksi taustalle tai tunnetta voimistamaan. Ikäkuuloisen on vaikeaa erottaa taustaäänistä ja puheesta yhdistyvästä epäselvästä kokonaisuudesta sanoja. Jatkuva pinnistely kuulemisen kanssa tekee tv:n katselusta joillekin hyvin raskasta.

Pahimmillaan taustaäänet häiritsevät ikääntyneiden kansalaisten tiedonsaantia. Monet kansalaiset kokevat, että taustaäänet rikkovat ohjelmien katsomista myös niin, että ne pakottavat vaihtamaan kanavaa. Kaupallisten kanavien tarjontaa jää katsomatta mainoksissa olevien äänitehosteiden vuoksi.

Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen korostaa, että ikäkuulon aiheuttama kuulonalenema eli sisäkorvan ja kuulohermon rappeumamuutokset on yleinen ongelma. Joka viidennellä yli 70-vuotiaalla on ihmisten välistä keskustelua vaikeuttava kuulovika. Ikäkuulo vaikeuttaa puheen konsonanttien tunnistamista ja sanoista selvän saamista. Erityisesti näin käy silloin, jos tilanteessa on häiritseviä taustaääniä.

Edes kuulokojeesta tai muista kuulemisen apuvälineistä ei ole ongelmaan riittävää apua, sillä ne vahvistavat kaikkia ääniä, jolloin myös ohjelmien taustaäänet voimistuvat.

Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo muistuttaa, että iäkkäät ovat ylivoimaisesti suurin katsojaryhmä ja ohjelmat tehdään normaalikuuloisille katsojille. Suosituimpia ohjelmatyyppejä erityisesti iäkkäiden vastaajien joukossa olivat nimenomaan uutiset ja kotimaiset asiaohjelmat.