Huvilaunelma on veden äärellä lähellä kaupunkia, mutta mummonmökitkin ovat alkaneet kelvata – kesämökkikauppa on käynyt korona-aikana poikkeuksellisen vilkkaana

Suomalaiset suosivat vesistöjen rantoja, ja niin sanottuja kuivan maan mökkejä on ollut hankalampaa myydä.

Tänä keväänä ja alkukesästä kesämökkikauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaana. LEHTIKUVA / MIIKA SILTALAHTI

Koronakevään aikana myös kunnoltaan heikompien sekä kuivan maan mökkien kysyntä on kasvanut, kertoo OP:n asumisen palveluista ja asuntorahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie.

Tänä keväänä ja alkukesästä kesämökkikauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaana.

"Peruskuntoisia kuivan maan mummonmökkejäkin kysytään suhteessa enemmän kuin aikaisemmin. Niillekin ostajakuntaa riittää", Christie sanoo.

Suomalaiset suosivat vesistöjen rantoja, ja niin sanottuja kuivan maan mökkejä on ollut hankalampaa myydä.

"En tiedä missä määrin paljukulttuurin tulo on muuttanut tätä", ihmettelee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Paljuissa pääsee läträämään vedellä, vaikka mökki on kaukana lähimmästä vesistöstä.

Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen arvioi sen sijaan, että kuivan maan mökit menevät edelleen heikosti kaupaksi. Hänen mukaansa Helsingin lähellä saattaa olla kysyntää, mutta kokonaisuutena niiden osuus on marginaalinen.

"Eiväthän ne paljon mitään maksa, mutta silti". Toppinen sanoo.

"Kyllä suomalainen haluaa aina omaa rantaa."

Kukaan ei kiistä, etteikö ihanteena ole huvila järven rannalla. Ratkaiseva tekijä on myös etäisyys kotipaikkakunnalta.

Toppinen korostaa, että mökin sijainti on aina ratkaiseva tekijä. Sijainnissa on kaksi puolta, etäisyys ja sijainti suuren järven rannalla.

"Pahin virheliike on rakentaa kallis mökki etäälle maakuntakaupungista pienen järven rannalle", Toppinen sanoo.

"Jos laitat 300 000 kiinni ja saat 100 000 niin hyvä on, näin karrikoidusti sanottuna."

Toppinen kertoo, että osa lomamökkien ostajista haluaa ympärivuotisen asunnon, jossa on kaikki mukavuudet. Hänen mukaansa oma kysyntänsä kohdistuu myös perinteisiin mökkeihin, joita Suomi on täynnä. Hintaluokka on silloin edullisempi.

"Tuntuu, että näissä kauppa käy reippaasti, koska niitä on monilla perikunnilla jopa kaksin kappalein", Toppinen arvioi.

Saarimökit menevät heikosti kaupaksi. Rannikolla ja suurilla järvillä, joilla veneillään paljon, saarimökkeily toimii Toppisen mukaan jotenkuten, mutta hinta on helposti puolet vastaavasta tien päässä sijaitsevasta mökistä.

Parhaiten menevät kaupaksi loma-asunnot, jotka sijaitsevat noin tunnin puolentoista ajomatkan päässä suurimmista kaupungeista. arvioi KVKL:n Ehrnrooth.

"Vetävin tekijä on, pääseekö sinne nopeasti ja voidaanko sitä hyödyntää keskellä viikkoa -tyyppiseen käväisyyn."

OP:n Christie määrittelee kohtuullisen matkan huomattavaksi pidemmäksi. Se on korkeintaan kaksi ja puoli tuntia autossa. Helsingin horisontista katsoen se tarkoittaa esimerkki Päijät-Hämettä ja Etelä-Savoa.

Loma-asuntojen vuokraamista harjoittavan Lomarenkaan toimitusjohtajan Juha-Pekka Olkkolan mukaan parhaat kohteet alkavat olla varattuja. Harkittavaksi ovat tulleet pitemmällä sijaitsevat huvilat.

Olkkola kertoo, että normaali vuokrausaika on vähintään viikko, mutta kesäkuussa uutena ilmiönä ovat 3–5 vuorokauden varaukset. Lisäksi mökkejä haluavat nyt vuokrata sellaisetkin ihmiset, jota eivät ole aikaisemmin olleet asiakkaina.

Koronarajoitusten helpottaminen kesäkuun alussa on Olkkolan mukaan lisännyt selkeästi mökkien vuokraamista. Patoutunut kysyntäpaine on lähtenyt purkautumaan.

"Viimeisten parin viikon aikana varauksia on tullut huomattavasti normaalia enemmän."

Ehrnrooth kertoo, että mökkikauppa on kasvanut trendinomaisesti. Vilkkainta aikaa mökkikaupassa on kevätkesä. Tänä vuonna kaupanteko on kuitenkin voinut vauhdittua jo normaalia aikaisemmin koronakriisin vuoksi. Myyntiajat ovat nopeutuneet.

"Kysyntä on jatkunut melkoisen kovana jo sen tähden, että matkustusrajoitukset muuttivat monien perheiden lomasuunnitelmat kertarysäyksellä", Ehrnrooth sanoo.