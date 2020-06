Emeritusprofessori: Meillä jokaisella on velvollisuus käyttää maskia – miksi mediassakin ohjeistetaan ”yskimään tai aivastamaan hihaan”?

Pekka Fali

Koronavirus leviää pisaroina ja aerosolina hengitysilmaan, jopa usean metrin päähän. Asiantuntijoiden linjaus kasvomaskeista on ollut sekavaa.

STM:n tilaama selvitys kasvomaskeista tartuntojen ehkäisyssä oli epämääräinen. Todettiin, että tutkimusnäyttö on ”niukka tai olematon”. Jo aikaisemmin asiantuntijat suosittelivat, että kirurgisia maskeja ei tarvitse käyttää edes avohoidon potilaskontakteissa, paitsi hoidettaessa ”oireilevia tai koronapositiivisia potilaita”.

Eräissä HUS:n klinikoissa hoitohenkilökuntaa ohjeis­tettiin, että maskeja ”ei tarvitse käyttää” tai ”ei saa käyttää” ja maskit pantiin lukkojen taakse. Tämä linjaus oli ristiriidassa etulinjassa toimivien työ­suojelun kanssa, kun huomioidaan oireettomat kantajat.

Hoitohenkilökunnan työturvallisuutta ja oikeutta oman ja muiden terveyden turvaamiseen tulee vaalia. Maskien käyttö on eettinen oikeus, jota ei voi kieltää. Maskien aikaisempi saatavuus­ongelma oli ja on kestämätön peruste. Terveydenhuollon potilaskontakteissa jokainen on potentiaalinen tartuttaja, kunnes toisin on osoitettu.

Hallitus pohtii nyt, mitä väestötasolla tehdään maskien käytön suhteen. Päätös on helppo, jos tavoite on ”estää koronaviruksen leviämistä”. Maski on halpa ja kustannus­tehokas interventio, eikä aiheuta terveyshaittaa. STM:n ja THL:n uutisointi, että kangasmaskien käyttö voi lisätä tartuntariskiä ja aiheuttaa terveyshaittaa, ei ole tutkimusnäyttöön perustuva.

Pitkään jatkunut jahkailu maskien ympärillä on outoa, koska mediassakin ohjeistetaan ”yskimään tai aivastamaan hihaan”, jotta tartuttavuus vähenee.

Suositus maskien käytöstä on tärkeä. Meillä jokaisella on eettinen oikeus tai velvollisuus käyttää maskia. HS-gallupin mukaan suuri osa kansalaisista toivoo maskien käyttöä jopa pakolliseksi. Monet maat ovat päätyneet maskisuositukseen tai käyttöpakkoon. Vaikea uskoa, että muualla oltaisiin väärässä. Pikemminkin tutkimusnäyttö on vielä liian heikko, joten päätöksenteko voitaisiin perustaa yksistään siihen.

Kuinka moni suojamaskia käyttänyt kansalainen tai terveydenhuollon ammattilainen on ihan oikeasti saanut tartunnan?

Jorma Paavonen

emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

