Viikonloppuna voi uida luonnonvesissä turvallisesti – yksittäisiä sinileväesiintymiä sisävesissä ja merellä

Jarkko Sirkiä

Sinilevää on havaittu hieman avoimella Suomenlahdella ja paikoitellen rannikolla. Sisävesistä sinilevää löytyy muutamasta eteläisen Suomen järvestä.

Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoo sinilevätilanteen olevan vielä verrattain hyvä torstaina julkaistussa sinileväkatsauksessaan.

Merialueiden sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet viime viikosta. Laajoja sinileväkukintoja ei kuitenkaan ole vielä havaittu lainkaan Suomen merialueilla. Yksittäisiä mereen sekoittuneita esiintymiä on havaittu avoimella Suomenlahdella sekä paikoitellen rannikolla.

Rannikon havaintopaikkoja on muun muassa Turun ja Hangon saaristossa sekä lähellä Venäjän rajaa.

Merivesi on vielä alkukesäisen viileää, mikä selittää rauhallista sinilevätilannetta.

Sisävesissä sinilevää on havaittu hieman eteläisen Suomen alueella. Havaintoja sinilevästä on viideltä valtakunnalliselta havaintopaikalta. Havaintoja on Lapinlahdesta, Lappeenrannasta, Sipoosta, Tampereelta, Pieksämäeltä ja Vantaalta.

Sinilevän lisäksi vedenpinnalla voi näkyä männyn siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Voit ilmoittaa omat sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin www.jarviwiki.fi