Baltian laivojen lipunmyynti vilkastunut matkailun rajoitusten lieventyessä – Riiasta voi tulla Tukholman korvaaja

Laivayhtiöt eivät ota laivoihinsa täyttä matkustajakapasiteettia. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Risteilylaivojen matkalippujen myynti on käynnistynyt vauhdikkaasti hallituksen ilmoitettua matkustusrajoitusten lieventämisestä, laivayhtiöt Tallink Silja ja Eckerö Line kertovat STT:lle.

"Lipputiedusteluja ja varauksia on tullut jo, linjat ovat käyneet kuumina. Moni on varmasti odottanutkin tätä hallituksen päätöstä kovasti, jotta olisi mahdollisuus päästä tekemään poikkeusajan kesäsuunnitelmia", Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

"Kyselyitä on tullut jo paljon ja verkkokaupassamme on käynyt paljon asiakkaita. Kauppa on ollut jatkuvasti auki, mutta markkinoinnin aloitimme torstaina. Varaukset ovat alkujaan suuntautuneet lähipäiviin", Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen sanoo.

Hallitus ilmoitti eilen matkustusrajoitusten lieventämisestä. Ensi viikon maanantaista eli 15. kesäkuuta alkaen Suomi ei enää suosittele karanteenia Viron, Latvian, Liettuan, Norjan, Tanskan ja Islannin matkaajille.

Suomalaisille ei siis suositella omaehtoista kahden viikon karanteenia, mikäli he matkaavat näiden maiden välillä.

Laivaliikenteen vuorot alkavat normalisoitua liikennöitsijöiden mukaan lähes välittömästi.

"Meille tulee myös lauantai-aamuille lisävuoro, sillä Finbo Cargo -aluksemme alkaa kuljettaa automatkailijoita mukanaan", Eckerö Linen Keronen kertoo.

Eckerö Linen kaikki laivat ovat olleet käytössä jo koronan rajoitusaikana, pääasiassa rahtikäytössä. Nyt ne siirtyvät palvelemaan taas pääasiassa matkustajia.

Tallink Siljalla laivakapasiteetti kasvaa Baltian alueen reiteille.

"Me itse asiassa hieman ennakoimme tilannetta. Meillä aloitti tämän viikon maanantaina Helsinki-Tallinna–reitillä uusi laiva ja tänään perjantaina palaa yksi laiva lisää takaisin reitille. Ensi viikon maanantaina molemmat Tallinnan pikareittiä liikennöivät laivat ovat liikenteessä, aiemman yhden sijasta. Meillä on siis käytännössä tänä kesänä yksi laiva enemmän tällä reitillä kuin aiemmin", Tallink Siljan Nöjd avaa.

Helpotusta tuovasta hallituksen päätöksestä huolimatta laivayhtiöt pyrkivät pysymään tarkkana. Koronavirustilanteen edelleen muuttaessa muotoaan, pyrkivät yhtiöt varmistamaan, ettei niiden reiteillä aiheudu laajempaa tartuntariskiä. Yksi keinoista on laivaan otettavien matkustajien määrän rajoittaminen.

"Emme ota esimerkiksi uuden Riian reittimme laivojakaan täyteen. Lisäksi toimimme esimerkiksi ravintoloissa niille asetettujen rajoituksien mukaisesti. Joudumme siis porrastamaan ruokakattauksia vielä enemmän kuin normaalisti", Marika Nöjd kertoo.

"Perustoimenpiteidemme pohja on sama kuin koko poikkeusaikana. Olemme rajoittaneet laivojemme matkustajakapasiteettia noin puoleen normaalista. Pyrimme näin pitämään huolta, että varsinkin kesäaikana laivalla pystyy olemaan väljemmin", Eckerö Linen Taru Keronen avaa.

Suomalaisten jo aiemmin innokkaan matkustamisen odotetaan lisääntyvän koko Baltian alueen rajoitusten hellittäessä portaittain. Tallink Silja on omalta osaltaan vastaamassa mahdolliseen laajempaankin kiinnostukseen. Yhtiö aloittaa juhannuksen jälkeen päiväristeilyt Latvian pääkaupunkiin Riikaan.

Riian päiväristeilyjen varausmahdollisuus on ollut yhtiöllä viikon avoinna. Kysyntä on ollut jo ennakkoon yllättävänkin innokasta.

"Varauksia on tullut todella paljon. Suosio on ollut niille jopa valtavaa, niin suuri suosio yllätti meidätkin. Ihmiset ovat selkeästi uskaltautuneet jo ennakkoon luottamaan, että matkustaminen vapautuu sinne suuntaan", Nöjd kertoo.

"Tuntuu, että matkustajat ovat ehkä ottaneet tämän reitin jonkinlaisena Helsinki-Tukholma-risteilyjen korvaavana vaihtoehtona", hän pohtii.