Ruotsalaiset luottavat edelleen hallitukseen koronakriisin keskellä, Venäjällä yli sata koronakuolemaa vuorokaudessa

Valtiovarainministeri Magdalena Andersson on Ruotsin toiseksi luotetuin ministeri pääministeri Stefan Löfvenin jälkeen. LEHTIKUVA/AFP

Luottamus Ruotsin hallituksen ministereihin on kasvanut koronakriisin aikana, kertoo tuore mielipidemittaus. Eniten ruotsalaiset luottavat pääministeri Stefan Löfveniin ja toiseksi eniten valtiovarainministeri Magdalena Anderssoniin. Kolmantena on puolustusministeri Peter Hultqvist.

Eniten luottamustaan on kasvattanut koronakriisin keskellä runsaasti esillä ollut sosiaaliministeri Lena Hallengren, yli 15 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Silti Hallengren yltää ministerien luottamuslistalla vasta seitsemännelle tilalle. Kaikki luottamuslistan kärkikymmenikön ministerit ovat sosialidemokraatteja.

"Olemme nähneet, että sosiaalidemokraattien kannatus on kasvanut tasaisesti koronapandemian aikana. Vaikka laskua on pikkuisen tullutkin, luottamus Ruotsin johtoon koronan aikana on edelleen vahva", sanoi tutkimuslaitos Novuksen johtaja Torbjörn Sjöström SVT-kanavalle.

Venäjällä on raportoitu 119 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana, kertoo Moscow Times. Uusia koronatartuntoja on rekisteröity yli 8 800.

Maassa on yhteensä rekisteröity pitkälti yli puoli miljoonaa tartuntaa.

Yhteensä Venäjällä on kuollut koronaviruksen seurauksena vajaat 7 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 48 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 59.

Venäjän koronalukuja pidetään yleisesti aivan liian alhaisina todelliseen tilanteeseen nähden.