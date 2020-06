Kotimaa

Oletko nähnyt Harri-vuohta? Naapuri näki kaksi nuorta varkaissa laitumella lauantaina Kouvolassa – omistajat toivovat saavansa vuohen vielä takaisin elossa Kotimaa Anni-Sofia Hoppi Kadonneesta vuohesta tai mahdollisista tekijöistä tehdyistä havainnoista voi ilmoittaa poliisille tai suoraan omistajille.

Mettipolun Pukki ja Porkka

Laitumelta varastettu Harri-vuohi on väritykseltään valkoharmaa. Kuva on otettu viime kesänä, jonka jälkeen vuohi on kasvanut jonkin verran. Väritys on kuitenkin pysynyt samanlaisena.

Kouvolan Jaalassa varastettiin viikonloppuna lauantaina vuohi keskellä päivää laitumelta. Harri-vuohi on edelleen kateissa, ja omistajat toivovat saavansa sen pian kotiin. He kertoivat asiasta Mettipolun Pukki ja Porkkana -tilan Facebook-sivulla. Uusia havaintoja ei ole tullut maanantai-iltapäivään mennessä. Naapurin tekemien havaintojen mukaan epäillyt vuohivarkaat ovat kaksi noin 15-vuotiaan näköistä tyttöä, joiden mukana oli myös irrallaan ollut koira. Naapuri oli nähnyt kolmikon taluttamassa vuohta lauantaina noin kello 14–15 aikaan. Tilan emäntä Elisa Ahtiainen ei epäile petojen olleen asialla, sillä sähköaita oli ehjä eikä laitumella ollut minkäänlaisia jälkiä kamppailusta, hän kommentoi Kouvolan Sanomille. Kadonneesta vuohesta tai mahdollisista tekijöistä tehdyistä havainnoista voi ilmoittaa poliisille hätänumerossa 112. Havainnoista voi laittaa viestin myös suoraan omistajille 0401986099 ja 0465207132. Kadonneen vuohen etsinnästä kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat. Aiheet Mettipolun Pukki ja Porkkana varkaus vuohi