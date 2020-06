Tulli paljasti samankaltaisia huumelähetyksiä – kannabiskukintoja lähetettiin pikarahtina Espanjasta Suomeen

Tulli on tutkinut useita törkeitä huumausainerikoksia. Kuvassa takavarikoitu marihuanapaketti. LEHTIKUVA / HANDOUT / TULLI

Tulli kertoo tutkineensa useita törkeitä huumausainerikoksia, joissa on ollut sama tekotapa. Kaikissa tapauksissa Espanjasta on lähetetty pikarahtilähetyksissä Suomeen kannabiskukintoja eli marihuanaa. Takavarikoidun ja levitykseen päätyneen marihuanan katukauppa-arvo on arviolta yhteensä yli kolme miljoonaa euroa.

Rikoskokonaisuudessa lähetettiin vuonna 2019 Espanjasta Suomeen pikarahtilähetyksenä yhteensä noin 50 kiloa marihuanaa kahdeksassa eri pikarahtilähetyksessä. Lähetysten samanlainen pakkaustapa viittaa Tullin mukaan siihen, että huumausaineiden maahantuonti on ollut suunnitelmallista ja tekijät samoja. Pikarahtilähetykset oli osoitettu yksityishenkilöille ja yksityisiin osoitteisiin Suomessa.

Marihuanaa on päätynyt levitykseen noin 43 kiloa, ja sen katukauppa-arvo on arviolta noin 870 000 euroa.

Tapauksen esitutkinnan aikana on ollut kiinniotettuna ja tutkintavankeudessa kuusi noin 30–40-vuotiasta Suomen kansalaista. Tullin esitutkinta asiassa on päättynyt.

Tulli kertoo myös, että toinen epäiltyjen törkeiden huumausainerikosten sarja on siirtynyt syyteharkintaan. Siinä Espanjasta on Tullin mukaan lähetetty marraskuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Suomeen kaikkiaan 18 pikarahtilähetystä, jotka sisälsivät yhteensä noin 157 kiloa marihuanaa. Lähetysten vastaanottamisessa käytettiin epäiltyjen sekä tapauksen ulkopuolisten henkilöiden nimiä ja henkilötietoja. Osa pikarahtilähetyksistä oli osoitettu Airbnb-sivuston kautta vuokrattavana olleisiin asuntoihin.

Marihuanaa on päätynyt levitykseen noin 130 kiloa, ja sen katukauppa-arvo on arviolta yli 2,3 miljoonaa euroa. Tapauksen esitutkinnan aikana Tulli takavarikoi käteistä rahaa noin 75 000 euroa. Käteisen epäillään olevan peräisin huumausainekaupasta.

Syyteharkintaan siirtyneestä rikoskokonaisuudesta on epäiltynä kaksi tanskalaista 1990-luvulla syntynyttä henkilöä. Epäillyt olivat matkustaneet Suomeen vastaanottamaan huumausainelähetyksiä ainakin Lahdessa, Kotkassa ja Vastilassa Kymenlaaksossa.