Yle: Hallitus avaamassa osaa Schengen-maita matkailulle – myös yli 70-vuotiaiden koronasuosituksista ehkä luovutaan

Hallitus neuvottelee tiistaina koronaepidemian takia asetetuista matkustusrajoituksista ja niiden mahdollisesta purkamisesta osaan Schengen-maista, kertoo Yle.

Ylen tietojen mukaan harkintalistalla on muun muassa Saksa. Saksassa tautitilanne on ollut suurin piirtein samansuuntainen kuin Suomessa.

Todennäköistä on, ettei kaikkia rajoituksia poisteta, vaan matkustusrajoituksia jatketaan niihin maihin tai niille alueille, joissa tautitilanne on ratkaisevasti Suomea huonompi. Ruotsi aiheuttaa sen vuoksi päänvaivaa.

Muilta Pohjoismailta ja Baltian mailta rajoitukset on jo purettu.

Sekä rajoituksille että suosituksille täytyy olla epidemiologinen peruste. Mikäli edellytykset eivät täyty, rajoituksia ei voida pitää voimassa.

Painetta Ruotsin rajojen avaamiseen on Ylen mukaan koko hallituksessa. Näin on etenkin RKP:ssa. Muista hallitusryhmistä kuitenkin painotetaan, että kaikki linjaukset on tehtävä johdonmukaisesti tartuntatilanteen mukaan.

Ylen tietojen mukaan yli 70-vuotiaita koskevan erillisen suosituksen purkaminen näyttää myös todennäköiseltä.

Joidenkin Ylen lähteiden mukaan on melko varmaa, että hallitus purkaa ikään perustuvat ohjeet tiistaisissa neuvotteluissaan.