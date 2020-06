Ruotsissa koronaan liittyviä kuolemia nyt yli 5 100, rekisteröityjä tartuntoja lähes 59  000

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde antoi viime viikolla saksalaiselle Deutsche Wellelle haastattelun, jossa hän puolusti Ruotsin koronastrategiaa. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsissa on tähän mennessä ollut koronaan liittyviä kuolemia 5 122, kertoivat terveysviranomaiset. Uusia kuolemia raportoitiin tämän päivän aikana 69.

Koronavirustartuntoja on rekisteröity tähän mennessä yli 58 900. Torstaista tartuntojen määrä on kasvanut liki 2 900:lla.

Tehohoidossa on tai on ollut 2 354 ihmistä.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde antoi viime viikolla saksalaiselle Deutsche Wellelle haastattelun, jossa hän puolusti Ruotsin koronastrategiaa. Haastattelussa toimittaja oli muun muassa kysynyt, eikö tunnu häpeälliseltä, että niin monet vanhat ihmiset olivat kuolleet Ruotsissa.

Linde oli vastannut, että tuntui siltä kuin toimittajan mukaan olisi "jonkinlainen maailmanmestaruuskilpailu" maiden välillä siitä, missä on vähiten tartuntoja.

Toimittaja myös kyseenalaisti Ruotsin solidaarisuuden EU:ssa, koska Ruotsin hallitus on ollut kriittinen koronaviruspandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen tarkoitettua elpymisrahastoa kohtaan. Linde vastasi, että "kuulostaa siltä kuin haluaisit heittää meidät pois EU:sta".

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mukaan Linde on vahingoittanut Ruotsin mainetta "ylimielisillä ja omahyväisillä vastauksilla muiden esittämiin kohtuullisiin kysymyksiin, jotka koskevat Ruotsin korkeita kuolinlukuja".

Linde ei kadu kritiikkiä herättänyttä esiintymistään haastattelussa. Tosin hän sanoo, että olisi voinut käyttää joissakin kohdissa toisenlaisia ilmaisuja. Linden mukaan haastattelu ei vahingoittanut Ruotsin mainetta.

Koronaviruspandemia kiihtyy edelleen, ja sen vaikutukset ovat tuntuvia vielä vuosikymmenten ajan, Maailmanterveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi verkkokonferenssissa.

Tedros kertoi Dubain viranomaisten järjestämässä virtuaalisessa terveysfoorumissa, ettei virus ole merkittävin uhka maailmalle. Sen sijaan hänen mielestään merkittävin uhka on solidaarisuuden ja kansainvälisen johtajuuden puute.

"Emme voi voittaa tätä pandemiaa jakautuneella maailmalla", hän sanoi.

"Pandemian politisointi on kärjistänyt sitä. Kukaan meistä ei ole turvassa ennen kuin kaikki meistä ovat turvassa."

WHO varoitti viime viikolla koronapandemian uudesta vaarallisesta vaiheesta, kun ihmiset alkavat väsyä rajoituksiin siitä huolimatta, että tauti leviää edelleen nopeaa tahtia.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu ympäri maailman yhteensä yli 465 000. Tartuntoja maailmassa on varmistettu lähes yhdeksän miljoonaa.

Tauti jatkaa kulkuaan läpi Etelä-Amerikan, ja esimerkiksi Brasiliassa on tilastoitu jo yli 50 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asiasta kertoi maan terveysministeriö sunnuntaina.

Yhdysvalloissa on edelleen eniten kuolemia ja tartuntoja koko maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa on varmistettu lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa ja noin 120 000 kuolemaa.

Myös Aasiassa koronavirus on jälleen nostanut päätään, kun Pekingistä on viime aikoina löytynyt uusia kotimaisia tartuntoja.

Eurooppa taas on alkanut avata rajojaan ja höllentää liikkumisrajoituksiaan.

WHO:n mukaan pandemian uhka ei ole hävinnyt mihinkään.

"Pandemia kiihtyy edelleen", Tedros kertoi virtuaalikonferenssille.

"Me tiedämme, että pandemia on paljon enemmän kuin terveydellinen kriisi, se on taloudellinen kriisi, sosiaalinen kriisi ja monissa maissa poliittinen kriisi", hän kertoi.