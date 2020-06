Saksassa palautettiin alueellisia liikkumisrajoituksia teurastamon koronatartuntaryppään jälkeen

Miljoonaa asukasta kohti virukseen liittyviä kuolemia on Saksassa 107. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.

Koronatilanne on ollut Saksassa varsin hyvin hallinnassa. LEHTIKUVA / AFP

Saksassa on asetettu ensimmäinen alueellinen liikkumisrajoitus sen jälkeen, kun koronavirusrajoitteita alettiin purkaa toukokuussa. Uudet rajoitukset on määrätty Luoteis-Saksassa Güterslohin alueella Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, ja ne ovat voimassa ainakin kesäkuun loppuun.

Rajoitukset määrättiin sen jälkeen, kun yli 1 500 työntekijää sai koronavirustartunnan teurastamolla Rheda-Wiedenbrückin kaupungissa. Teurastamolla on yhteensä noin 3 000 työntekijää.

Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerin Armin Laschetin mukaan rajoitukset koskevat arviolta 360 000 ihmistä. Laschetin mukaan nyt määrätyt rajoitukset tarkoittavat paluuta maaliskuun tilanteeseen, jolloin elokuvateatterit, museot, konserttisalit, baarit, kuntosalit, uimahallit ja saunat suljettiin.

Saksan lisäksi myös Ranskassa on havaittu koronaviruksen leviämistä teurastamoiden työntekijöiden parissa. Tartuntojen yhteydessä on tuotu usein esiin työntekijöiden vaatimattomat työskentely- ja asuinolosuhteet.

Useimmat teurastamoiden työntekijöistä ovat vierastyöläisiä, esimerkiksi Romaniasta ja Bulgariasta.

Lähes 84 miljoonan asukkaan Saksassa on vahvistettu yli 192 000 koronavirustartuntaa ja siihen liittyviä kuolemia on lähes 9 000. Miljoonaa asukasta kohti virukseen liittyviä kuolemia on 107. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.