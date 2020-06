Joka viides suomalainen luulee, että humalassa pyöräily on laillista, vaikka siitä voidaan tuomita jopa vankeuteen: ”Laki on ollut sama jo pitkään"

Myös kesäkuun alussa voimaan astuneessa tieliikennelaissa on säädetty, että mitään ajoneuvoa ei saa ajaa, jos siihen tarvittavat edellytykset puuttuvat.

Timo Aalto

Edes pyörän päälle ei lain mukaan ole asiaa, mikäli on humalassa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan joka viides suomalainen on siinä uskossa, että laki ei kieltäisi tai rajoittaisi humalassa pyöräilyä. On hyvä muistaa, että humalassa pyöräily eli tankojuopumus on kuitenkin rikos.

Lain mukaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottoritonta ajoneuvoa kuljettava, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa huomauttaa, ettei uusi tieliikennelaki vaikuttanut tankojuopumukseen, koska kyse on rikoslain pykälästä.

”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään. Arkiset kokemukset esimerkiksi kesäterassilta kotiin pyöräilystä voivat vaikuttaa kyselyn laajaan harhaluuloon, mutta vanha tuttu ohje pätee ajoneuvosta riippumatta: jos otat, et aja”, Piippa painottaa tiedotteessa.

Myös kesäkuun alussa voimaan astuneessa tieliikennelaissa on säädetty, että mitään ajoneuvoa ei saa ajaa, jos siihen tarvittavat edellytykset puuttuvat sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä.

Liikenneturvan kyselystä paljastui huolestuttava piirre suomalaisten asenteesta alkoholin ja pyöräilyn yhdistämistä kohtaan. Kyselyyn vastanneista suomalaisista nimittäin noin joka kuudes samaa mieltä väitteestä, että pyöräily on ihan turvallinen tapa kulkea paikasta toiseen, jos on humalassa. Liikenneturvasta muistutetaan, että tämä on vaarallinen ajatusmalli vähintään pyöräilijälle itselleen, pahimmassa tapauksessa myös muille liikkujille.

”On ihan selvä juttu, että kuten mihin tahansa muuhun toimintaan, vaikuttaa alkoholi tai muu päihde myös pyöräilyyn ja pyöräilevän ajokykyyn. Reaktioaika pitenee, liikkeiden hallinta vaikeutuu, riskinotto voi kasvaa ja havainnointikyky kaventua. Myös kypärä voi humalassa polkevalta jäädä liian helposti laittamatta”, Piippa sanoo painokkaasti.

Liikenneturva selvitti suomalaisten liikenneasenteita ja -tietämystä touko-kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1003 henkilöä, joista autoilevia oli 822. Kysely toteutettiin online-kyselynä ja näyte edustaa 15-79-vuotiaita suomalaisia.

