Kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätys oli lähellä rikkoutumista Niinisalossa – sitten tuuli käänsi lämpötilan laskuun

Niinisalossa on rikottu tämän kesän lämpötilaennätys jo kahtena päivänä peräkkäin. Kainuuta on koetellut tänään raju ukkosrintama.

Tomi Glad

Niinisalon maasääaseman johtaja Toni Muhonen seurasi torstaina lämpötilan kipuamista.

Kesän tähänastinen lämpötilaennätys on tehty Kankaanpäässä Niinisalon maasääasemalla Satakunnassa, missä lämpötila nousi parhaimmillaan 33,5 asteeseen. Tilanne on historiallinen, sillä edellinen 33 asteen ylitys kesäkuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut vuonna 1939.

Niinisalossa käytiin torstaina myös hyvin lähellä kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätystä, joka on Ähtärissä 24. kesäkuuta 1935 mitattu 33,8 astetta.

Niinisalossa tilanteen kehittymistä on seurattu jännittyneenä.

"Puoli neljän aikaan iltapäivällä oli ensimmäiset merkit siitä, että lämpötila lähtee kohoamaan yli 31 asteen. Sitten puoli viiden aikaan lämpötila oli kohonnut jo yli 31 asteen", kertoo Niinisalon maasääaseman johtaja, ylikersantti Toni Muhonen.

Muhosen mukaan lämpötila kääntyi tuulen vuoksi pieneen laskuun. Iltaseitsemältä asemalla mitattiin enää 30,5 astetta.

Vaikka kaikkien aikojen lämpötilaennätys näyttää jäävän tänään saavuttamatta, Niinisalossa on rikottu tämän kesän lämpötilaennätys jo kahtena päivänä peräkkäin. Eilen asemalla mitattiin 30,8 astetta, mikä oli kuluvan vuoden siihenastinen ennätys.

"Harvinaista, että kahtena päivänä samalle paikkakunnalle osuu", Muhonen sanoo.

Koviin hellelukuihin päästiin myös muualla Suomessa.

Kruunupyyssä Pohjanmaalla mitattiin torstaina parhaimmillaan 32,8 astetta ja Kokkolan Hollihaassa ja Seinäjoen Pelmaassa 32,6 astetta. 30 asteen raja meni rikki myös lukuisilla muilla sääasemilla eri puolilla maata. Alhaisimmat lämpötilat mitattiin torstaina pohjoisimmassa Lapissa, missä lukemat jäivät alle 25 asteeseen.

Tällä viikolla on päästy nauttimaan poikkeuksellisen kuumista helteistä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Anja Häkkisen mukaan sää jatkuu loppuviikosta lämpimänä, mutta paikoitellen on luvassa epävakaisuutta.

"Maan keskiosassa on paikoin sade- ja ukkoskuuroja ja viikonloppuna etelämpänäkin. Mutta etelä- ja länsiosassa maata on helteistä viikonloppunakin", Häkkinen sanoo.

Kainuun yli pyyhkäisi torstaina voimakas ukkosrintama. Kainuun Sanomien mukaan ukkosmyrsky on kaatanut puita ja sytyttänyt tulipaloja eri puolilla Kainuuta. Pahimmin myrsky vaikuttaa iskeneen Kajaanin Paltaniemelle.

Pelastuslaitoksen illalla julkaiseman tiedotteen mukaan pelastustoimi on Kainuussa ruuhkautunut ja tehtäviä hoidetaan jatkuvasti usean yksikön toimesta.

Kainuun Sanomien tavoittama päivystävä palomestari toivoo, ettei pelastuslaitokseen olla yhteydessä kuin hengenvaaraa aiheuttavissa tilanteissa.

Pelastustoimi toivoo ihmisiltä kärsivällisyyttä muun muassa teiltä raivattavien puiden aiheuttaman liikenneviivästyksen vuoksi. Pelastuslaitos muistuttaa, että linjoille kaatuneita puita ei tule mennä poistamaan omatoimisesti.