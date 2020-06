Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell syyttää WHO:ta väärintulkinnasta

Tegnellin mielestä Ruotsin tilanne ei ole vaarallinen. LEHTIKUVA/AFP

WHO on tulkinnut dataa täysin väärin, syyttää Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell SVT:n haastattelussa. WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge sanoi eilen, että 30 maassa Euroopassa koronavirustartunnat ovat lähteneet nousuun viimeisen kahden viikon aikana ja 11 maassa kasvu on ollut merkittävää. Ruotsi on yksi Klugen tarkoittamasta 11 maasta.

Tegnellin mukaan Ruotsissa luvut ovat niin korkeat, koska maassa tehdään koronavirustestejä nyt enemmän kuin aiemmin. Tegnell vakuuttaa, ettei Ruotsin tilanne ole vaarallinen. Ruotsissa vahvistettiin eilen 1 566 uutta koronavirustartuntaa.