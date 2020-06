Moni yrittäjä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä yrittäjän eläkemaksuja – alivakuuttamisen yleisin syy on, ettei suurempaan vakuutusmaksuun ole varaa

Olivia Ranta

YEL-maksut määräytyvät sen mukaan, minkä kokoiseksi yrittäjä arvioi koko vuoden työtulonsa.

Merkittävä osa suomalaisyrittäjistä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä YEL-maksuja eli yrittäjän eläkemaksuja, STT:n haastattelemista työeläkevakuutusyhtiöistä kerrotaan.

YEL-maksut määräytyvät sen mukaan, minkä kokoiseksi yrittäjä arvioi koko vuoden työtulonsa. Työeläkevakuutusyhtiö Elossa YEL-työtulon muutokset nelinkertaistuivat maalis-huhtikuussa. Maaliskuussa 60 prosenttia muutoksista tehtiin ylöspäin ja huhtikuussa 75 prosenttia alaspäin.

"Arviomme mukaan maaliskuussa moni nosti työtuloaan parantaakseen sosiaaliturvaansa esimerkiksi sairastumisen tai työttömyyden varalta. Huhtikuussa monen yritystoiminta hiljeni, mikä käänsi myös YEL-muutokset laskusuuntaan," Elon vakuutuspalvelujen yksikönjohtaja Harri Kangaskoski sanoo.

Ilmarisen vakuutusjohtajan Tiina Nurmen mukaan Ilmarisessa yrittäjät ovat pienentäneet YEL-työtuloaan noin 2,5 kertaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Molemmissa vakuutusyhtiöissä yrittäjät ovat myös lopettaneet YEL-vakuutuksiaan selvästi normaalia enemmän.

"Tässä joukossa on mukana yrittäjiä, joiden toiminta on päättynyt joko tilapäisesti tai kokonaan koronan vuoksi," Kangaskoski kertoo.

Kangaskosken mukaan Suomessa on noin 280 000 yrittäjää, joista YEL-vakuutettuja on reilu 210 000.

YEL-vakuuttaminen koskee 18–67-vuotiaita yrittäjiä, jotka ovat työskennelleet yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja joiden työpanoksen arvo on vähintään 7 958,99 euroa vuodessa. Myös ne yrittäjät, joiden työtulo jää alle minimirajan, voivat ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ja kartuttaa näin eläkettä myös tästä työstä.

Eläketurvakeskuksen toukokuussa julkaistun tutkimuksen mukaan YEL-työtulo vastaa toteutuneita tuloja vain vajaalla viidesosalla yrittäjistä. Tutkimukseen osallistui 1 348 YEL-vakuutettua yrittäjää, joilla oli aktiivista yritystoimintaa vuonna 2017.

"YEL-työtuloksi ilmoitettiin keskimäärin 20 600 euroa, ja yrittäjien todelliset tulot olivat keskimäärin 28 500 euroa," Eläketurvakeskuksen ekonomisti Satu Nivalainen sanoo.

Kolmella viidestä yrittäjästä YEL-työtulo on toteutuneita tuloja pienempi. Alivakuuttaminen on usein varsin suurta: puolella alivakuuttavista yrittäjistä YEL-työtulo oli korkeintaan puolet toteutuneista tuloista.

Pienien YEL-eläkemaksujen taustalla on Nivalaisen mukaan monia syitä. Yleisin syy on se, ettei yrittäjällä ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua. Toiseksi yleisin syy on epäluottamus eläkejärjestelmään, eli yrittäjä ei usko kuitenkaan saavansa riittävää eläkettä.

"Monella on myös aikomus työskennellä eläkkeen rinnalla ja näin paikata alhaista eläkettä. Osalla yrittäjistä on yksityinen eläkevakuutus, ja osa aikoo myydä yrityksensä eläkkeelle siirtyessään ja saada näin taloudellista turvaa eläkeajalle."

Nivalaisen mukaan alivakuuttaminen on yleisintä nuorilla yrittäjillä, matalasti koulutetuilla yrittäjillä, yksinyrittäjillä sekä yrittäjillä, joilla on niukka toimeentulo. Alivakuuttajissa korostuvat myös yrittäjät, joilla on selkeästi suuret tulot.

Moni yrittäjä alkaa maksaa suurempia YEL-maksuja eläkeiän lähestyessä. Yli 50-vuotiaista yrittäjistä lähes kolmannes ylivakuuttaa eli maksaa todellista työtuloaan suurempia eläkemaksuja, Nivalainen kertoo.

"Vanhempien yrittäjien lisäksi erityisesti korkeasti koulutetut yrittäjät ovat aktiivisia ylivakuuttajia. Ylivakuuttajien joukossa on kuitenkin myös pienituloisia yrittäjiä," Nivalainen toteaa.

Valtaosa maksaa todellista työtuloaan suurempia eläkemaksuja, jotta saisi riittävän eläketurvan. Melko moni ylivakuuttaa saadakseen riittävän turvan sairastumisen tai työttömyyden varalle.

"Osa yrittäjistä ylivakuuttaa etenkin ensimmäiset vuodet: aloittava yrittäjä saa ensimmäiset neljä vuotta YEL-maksuista 22 prosentin alennuksen."

Nivalaisen mukaan vuonna 2014 eläkkeellä olevilla suomalaisilla omaan työuraan perustuva keskieläke oli noin 1 500 euroa kuukaudessa. Yrittäjätaustaisten omaan työuraan perustuva kokonaiseläke oli vajaa 1 00 euroa kuukaudessa. Valtaosa yrittäjistä on tehnyt työurallaan myös palkkatyötä, ja YEL-vakuutuksesta kertynyt eläke onkin yleensä vain osa yrittäjien kokonaiseläkettä.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikön Markus Palomurron mukaan yrittäjät täyttävät vakuuttamisvelvollisuutensa yleisesti ottaen hyvin. Eläketurvakeskus valvoo YEL-velvollisia verotietojen pohjalta.

Tarkempaan tarkasteluun tulee Palomurron mukaan vuosittain noin 4 000–5 000 yrittäjää, joilla on verotuksessa yritystoiminnasta saatua ansiotuloa yli YEL-minimin mutta ei YEL-vakuutusta. Selvittelyn jälkeen uusia YEL-vakuutuksia syntyy keskimäärin 1 000–1 400.

"Muiden osalta kyse on siitä, että heillä on tuloja yritystoiminnasta, mutta he eivät työskentele yrittäjinä. YEL:ssä vakuutetaan työskentelyä, ei omistusta."