Matkailu- ja ravintolapalvelujen kysyntä on edelleen heikkoa – alan järjestö vaatii lisää rajoitusten purkuja

MaRan mukaan etenkin matkustusrajoitukset ja ulkomaisten asiakkaiden puute näkyvät matkailu- ja ravintola-alan yritysten palveluiden kysynnän heikkenemisenä. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Matkailu- ja ravintola-alan palveluiden kysyntä oli heikkoa kesäkuun alusta juhannukseen, ilmenee Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan teettämästä kyselystä. Vastausten perusteella yritysten näkymät ovat heikot myös loppukesän osalta.

Vaikka koronavirusepidemian vuoksi asetettuja kokoontumis- ja matkustusajoituksia on lievennetty, ne eivät järjestön mukaan ole riittäviä. Etenkin matkustusrajoitukset ja ulkomaisten asiakkaiden puute näkyvät järjestön mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten palveluiden kysynnän heikkenemisenä.

Järjestön mukaan hallituksen tulisi purkaa kokoontumis- ja matkustusrajoituksia niin pian kuin mahdollista.

"Suomen matkailualan kannalta suuren ongelman muodostaa se, että viidestä suuresta lähtömaasta neljästä eli Venäjältä, Ruotsista, Britanniasta ja Kiinasta ei saa vielä matkustaa Suomeen. Ymmärrämme, ettei näistä maista voida vielä matkustaa Suomeen, mutta tilanne vaikeuttaa kotimaisen matkailu- ja ravintola-alan ahdinkoa, kun samanaikaisesti Suomesta voidaan matkustaa useisiin suosikkikohteisiin ulkomailla", MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa toteaa tiedoteessa.

Hänen mukaansa kysyntä on pitkälle ensi vuoteen kotimaisten asiakkaiden varassa.

"Erityisen ongelmallinen tilanne on tulevan talvimatkailusesongin yrityksille. Myös etätyösuositukset tulisi purkaa mahdollisimman pian", Lappi sanoo.

Lisäksi järjestö katsoo, että hallituksen tulisi laskea kotimaan henkilöliikenteen, majoituksen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen arvonlisävero kahden vuoden määräajaksi viiteen prosenttiin. Sen lisäksi ravintolapalvelujen arvonlisävero tulisi järjestön mukaan alentaa 10 prosenttiin vuoden määräajaksi.

Poikkeuksellinen kevät ja alkukesä on kurittanut etenkin festivaaleja. Kyselystä ilmenee, että festivaaleista lähes 90 prosenttia on menettänyt vähintään 90 prosenttia liikevaihdostaan kesäkuussa. Kaksi kolmesta ei ole voinut kutsua työntekijöitä lainkaan töihin. Siitä huolimatta yksikään festivaaleja järjestävä yritys ei katso olevansa konkurssiuhan alla puolen vuoden kuluttua.

Kylpylöistä yli 80 prosenttia ja hotelleista yli 70 prosenttia on menettänyt vähintään puolet liikevaihdostaan kesäkuussa. Kylpylöistä lähes kolmannes ei ole voinut kutsua työntekijöitä lainkaan töihin kesäkuussa. Lähes viidennes kylpylöistä arvelee konkurssin uhkaavan alla puolen vuoden kuluttua. Huvipuistoista yli 70 prosenttia on menettänyt puolet liikevaihdostaan kesäkuussa.

Kyselyyn vastanneista hotelleista yli puolessa henkilökunnasta on lomautettuna edelleen yli 40 prosenttia. Viidennes hotelleista on edelleen lomauttanut kaikki työntekijänsä.

Ravintoloista ja kahviloista yli puolet on menettänyt ainakin puolet liikevaihdostaan kesäkuussa. Hotelleista, ravintoloista ja kahviloista joka kymmenes arvioi olevansa konkurssiuhan alla puolen vuoden kuluttua.

Kyselyn perusteella liikenneasemien tilanne on hieman parempi. Liikenneasemista yli puolet on menettänyt vähintään kolmanneksen liikevaihdostaan kesäkuussa. Puolet liikenneasemista on kutsunut vähintään 80 prosenttia henkilökunnasta töihin. Puolen vuoden päästä häämöttävään konkurssiuhkaan uskoo vain kuusi prosenttia liikenneasemista.

MaRan jäsenkysely toteutettiin 23.–25. kesäkuuta. Siihen saatiin 635 vastausta.