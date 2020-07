THL: Risteilyillä useita tilanteita, joissa matkustajat altistuneet koronavirukselle

Mikko Stig

Esimerkiksi Silja Europan Tallinnan-risteilyllä kesäkuun 30. päivän ja heinäkuun 1. päivän aikana lieväoireinen henkilö on altistanut muita matkustajia.

Risteilyillä on todettu useita koronavirukselle altistavia tilanteita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa matkustajalla on risteilyn jälkeen todettu koronatartunta. THL kehottaa hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä.

Esimerkiksi Silja Europan Tallinnan-risteilyllä kesäkuun 30. päivän ja heinäkuun 1. päivän aikana lieväoireinen henkilö on altistanut muita matkustajia oleskellessaan pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

Suurin osa virusta kantaneista ihmisistä on THL:n mukaan välttänyt laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi.

THL kertoo, ettei Suomessa ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu yhteensä 329.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien potilaiden tiedot kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Viime viikon perjantaina raportoitiin yksi kuolemantapaus. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 19 potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

THL kertoi aiemmin maanantaina neljästä uudesta todetusta koronavirustartunnasta. Tartuntoja on todettu Suomessa nyt yhteensä 7 257.

Todettujen uusien koronatartuntojen määrä on säilynyt koko lailla samalla tasolla viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana.

Viime viikkoina korkein tartuntamäärä todettiin keskiviikkona 1. heinäkuuta, jolloin THL tiedotti 22 uudesta koronavirustartunnasta.