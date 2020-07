Viking Line evää ruotsalaisilta päiväristeilyt Tukholmasta Turkuun koronaviruksen vuoksi

Kimmo Mäntylä

Ruotsalaiset päiväristeilijät ohjataan yhtiön Cinderella-laivaan.

Viking Line lopettaa päiväristeilyjen myynnin Tukholmasta Turkuun ruotsalaisille. Reittimatkustukseen päätös ei Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan vaikuta.

"Rajoitukset eivät kohdistu reittimatkustajiin tai heihin, joilla on muu pätevä syy matkustamiseen. Taustalla on se, että koronatilanne on erilainen Tukholmassa ja Ruotsin alueella. Kyse ei ole missään nimessä syrjinnästä tai mistään Suomi–Ruotsi-maaottelusta", Boijer-Svahnström kertoo.

Ruotsalaiset päiväristeilijät ohjataan Boijer-Svahnströmin mukaan yhtiön Cinderella-laivaan.

"Cinderella tekee 20 tunnin päiväristeilyjä Maarianhaminaan ja Gotlantiin."

Boijer-Svahnström kertoo yhtiön seuraavan viranomaisten suosituksia matkustajien turvallisuuteen liittyen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.