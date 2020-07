Suomessa viimeisen viikon aikana 29 koronatapauksia – "Kysymys on maratonista, ei minkäänlaisesta pikamatkasta"

Kari Salonen

"Pandemia ei suinkaan ole ohi", THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane varoittelee.

Viimeisen kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on Suomessa todettu noin yksi sataatuhatta asukasta kohden. Viimeksi kuluneen viikon aikana tapauksia on ollut 29.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan jokaiset yksittäisetkin tautitapaukset täytyy havaita, ja mahdolliset tartuntaketjut perata. Hän myös muistutti, että maailmanlaajuisesti tautitapaukset ovat edelleen nousussa, eikä mahdollisesta toisesta aallosta ole vielä tietoa.

Testauskapasiteetti on nyt yli 13 000 testiä päivässä, ja testi valmistuu noin vuorokauden kuluessa. Kiuru painotti, että testaamista tehdään nyt todella matalalla kynnyksellä kaikille, joilla on koronavirukseen sopivia oireita, tai muuten syytä epäillä tartuntaa.

Ministeri myös muistutti että turvavälit, turhien lähikontaktien välttäminen ja hyvä hygienia täytyy pitää mielessä myös kesällä.

"Mihinkään ei mennä sairaana, tai jos mennään, niin mennään testiin", Kiuru linjasi.

"Kysymys on maratonista, ei minkäänlaisesta pikamatkasta. Tässä on juostava jatkuvasti kovaa, että me pysyisimme ylipäänsä paikallamme."

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi, ettei maailmanlaajuista tautihuippua ole maailman terveysjärjestön WHO:n ennusteen mukaan vielä saavutettu.

"Pandemia ei suinkaan ole ohi, se on ohi sitten kun se on ohi", Sane sanoi.

Kuolemien määrä, ja kuolemien määrä suhteessa havaittuihin tapauksiin on kuitenkin lähtenyt laskuun. Myös Euroopassa tautitilanne on myös pysynyt varsin vakaana. Ruotsin tilanne on muista Pohjoismaista edelleen merkittävästi erilainen, mutta esimerkiksi tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut länsinaapurissakin.

Suomessa tautitapauksia on tähän mennessä havaittu yhteensä 7 262, joista jo toipuneita on noin 6 700. Testejä on tehty jo yli neljännesmiljoona, ja r-luku on välillä 0,65–0,9. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 19 potilasta, joista tehohoidossa kaksi.

Tilaisuudessa olivat paikalla myös HUSin ja Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkärit Asko Järvinen ja Markku Broas.

Järvinen kertoi tartuntojen vähentyneen merkittävästi myös HUSin alueella, jossa valtaosa Suomen koronatapauksista on esiintynyt. Sairaanhoitopiirin hoivakodeista ei ole löytynyt tartuntaketjuja toukokuun puolivälin jälkeen. Kaiken kaikkiaan vähintään yksi tartunta joko henkilökunnalla tai hoidettavalla on havaittu 69 alueen hoivakodista.

Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on puolestaan ollut rauhallinen jo pitkään lukuun ottamatta muutamia viime aikoina Ruotsin puolelta tulleita tartuntoja. Broas korostikin Pohjois-Suomen ja Ruotsin sekä Norjan välistä tiivistä kanssakäymistä. Hänen mukaansa noin puolella tautitapauksista on kytkös Ruotsiin.

Pohjois-Suomen ja -Ruotsin tautitilanne on hyvin erilainen. Kesäkuun alun jälkeen Lapissa on ollut keskimäärin viisi tapausta 100 000 asukasta kohden, kun Ruotsissa määrä on jopa 350.

Myös Broas kehotti hakeutumaan testiin todella matalalla kynnyksellä.

Koronaviruksen aikaan muiden hengitystieinfektioiden määrä on vähentynyt ihmisten noudattaessa turvavälejä ja korostettua käsihygieniaa. Lisääntynyt kanssakäyminen ihmisten välillä yhteiskunnan avautuessa ei ole lisännyt muita infektioita ainakaan vielä, mutta syksyn tullen ilmojen viilentyessä ne saattavat jälleen yleistyä.

Ylilääkäri Järvinen muistutti kuitenkin siitä, että allergiaoireet voivat muistuttaa koronaviruksen oireita, ja myös altistaa infektioille. Hän kehottikin hoitamaan allergiaoireetkin nyt huolellisesti.

Kiurun mukaan testaamisen tärkeä rooli on myös turvallisuuden luominen ihmiselle. Tällä hetkellä vain pienellä osalla testattavista esiintyy virusta, mutta matalan tason testauksella harvatkin tautitapaukset saadaan nopeasti kiinni, ja muut saavat testistä mielenrauhan.

Ihmisten kontaktipiirin laajeneminen kuitenkin näkyy myös tartuntaketjuissa. Kiurun mukaan esimerkiksi 20–29-vuotiaiden miesten osuus tartunnoissa on jopa kaksinkertainen naisiin nähden.

Broas korosti myös, ettei runsas testaaminen mene hukkaan, vaan se on yhteiskunnan sulkemiseen verrattuna kustannuksiltaan minimaalinen tapa hallita ja rajoittaa epidemiaa.

