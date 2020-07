Rovaniemellä koronatapaus päiväkodissa

Rovaniemen kaupungin Poropolun päiväkodin työntekijällä on todettu koronavirustartunta keskiviikkona.

Miska Puumala

Viranomaisten mukaan asiakkaiden tai työntekijöiden ei tarvitse hakeutua koronatestiin omatoimisesti, vaan kaikkiin altistuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Tartunnan saanut henkilö on ollut viimeksi työssä tiistaina. Kaikki päiväkodissa altistuneet lapset ja työntekijät selvitetään ja terveydenhuolto on yhteydessä heihin.

Viranomaisten mukaan asiakkaiden tai työntekijöiden ei tarvitse hakeutua koronatestiin omatoimisesti, vaan kaikkiin altistuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Altistuneeksi katsotaan henkilöt, jotka ovat olleet vähintään 15 minuuttia samassa tilassa tartunnan saaneen henkilön kanssa.

Tartuntaketjun alku ei ole vielä tiedossa, mutta sitä jäljitetään parhaillaan. Tästä syystä poikkeuksellisesti testataan myös oireettomat altistuneet.

Toiminta Poropolun päiväkodissa jatkuu, eikä hoitoon tulevia lapsia sijoiteta muihin päiväkoteihin. Altistuneet henkilöt tullaan asettamaan karanteeniin eivätkä he työskentele päiväkodin tiloissa.

Kyseessä on vuoropäiväkoti, jossa on kesäaikaan työssä noin 15 henkilöä ja hoidossa keskimäärin 50 lasta päivittäin.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan koronatilanne on Lapissa rauhallinen, mutta virusta on liikkeellä ja koronatapauksia tulee. Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi on Broaksen mukaan edelleen tärkeätä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, pitää turvaetäisyydet ja käydä testeissä.