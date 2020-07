Bakteereita tuhoava tarttumasuoja syntyi koronakriisin keskellä – pian se liikkuu Virroilta ympäri maailmaa

Rami Marjamäki

Vesa Korjus ja Matti Rautkivi saivat Potturin kehittämisestä arvokasta oppia Koura-tarttumasuojan suunnitteluun.

Potturi-perunapesimen kehittäjiltä olisi voinut odottaa lisää perunaan liittyviä tuotteita. Toisin kävi. Koronakevään innovaationa syntyi tarttumasuoja Koura.

Uusi keksintö syntyi samaan tapaan kuin edellinenkin. Huomattiin arjen ongelma ja ratkaistiin se.

”Kauppareissulla seurasimme, kuinka ihmiset yrittivät availla ovia kaikenlaisin konstein, rystysillään tai hihoillaan”, Pari Vesaa ja Masa oy:n toimitusjohtaja Matti Rautkivi muistelee.

Kaksi kuukautta myöhemmin Vesa Korjuksen muotoilema tarttumasuoja saatiin markkinoille.

Koura on joustavasta muovista valmistettu suoja, joka kiinnitetään toiseen käteen. Se peittää kämmenen keskisormesta peukaloon ja tekee tarttumisesta huoletonta.

Materiaali ei kuitenkaan ole mitä tahansa muovia. Koura on ensimmäinen kuluttajatuote, jossa hyödynnetään Rajamäellä kehitettyä Prexelent-materiaalia. Se on muovia, johon on lisätty havupuupihkaa.

Pihkan ansiosta materiaali on bakteereita tuhoavaa. VTT:n tutkimuksissa Prexelentin todettiin tappavan 99,6 prosenttia sairaalabakteeri MRSA:sta.

Antibakteerinen tarttumasuoja on hyödyllinen myös korona-ajan jälkeen, sillä neljä viidestä infektiosta tarttuu käsien kautta. Koura-suojan antibakteeriset ominaisuudet säilyvät Korjuksen ja Rautkiven mukaan vähintään puolitoista vuotta.

Uusi tuote on herättänyt laajaa kiinnostusta. Jälleenmyyntisopimuksia on tehty Suomeen ja ulkomaille. Ajan hermoon osuvan Kouran perään on kyselty muun muassa Brasiliasta, Koreasta ja Yhdysvalloista.

”Suomi on vähän tällainen lintukoto. Emme aina ymmärrä, kuinka paha koronatilanne on muualla maailmassa”, Rautkivi sanoo.

Sana on kiirinyt pikavauhtia internetissä. Tilanne on yrityksen kannalta kiitollinen, sillä kiinnostuneet ovat suoraan heihin yhteydessä.

Eräskin Yhdysvalloissa lääketiedettä opiskeleva suomalainen pyysi, että saisi levittää tietoa Kourasta. ”Hän pyysi saada viedä näitä Amerikkaan esiteltäväksi”, Rautkivi kertoo.

Kouran tuotekehitys eteni huippuvauhtia. Älynvälähdyksen aiheuttanut kauppareissu tehtiin huhtikuun alussa ja kesäkuussa tarttumasuoja oli jo myynnissä.

Nopeaan toimintaan oli keksijöiden mukaan muutama tärkeä syy.

Ensinnäkin yrityksen rakenne on kevyt. Rautkiven sanoin ideoita ei tarkistuteta ”väliportaan nilkeillä”.

Aikaa säästyy Korjuksen mukaan myös siinä, että muotoiluratkaisuja ei tarvitse selittää asiakkaalle.

”Tekee vaan”, miehet summaavat.



Potturista saatu kokemus ja pääoma sujuvoittivat suunnittelutyötä. Viime keväänä myyntiin tulleen perunapesimen tuomat varat käytettiin Kouran tuotekehitykseen ja valmistukseen.

”Emme olisi pystyneet tähän näin nopeasti ilman Potturia”, Korjus ja Rautkivi painottavat.

Vuodessa yli 50 000 kappaletta myyneen perunapesimen ansiosta Kouran suunnitteluun ei tarvinnut hakea Business Finlandin tukia.

Sataprosenttisesti suomalainen tuotantoketju on yksi Kouran vahvuuksia. Kotimaisuus takaa kuljetusten sujumisen myös silloin, kun kansainväliset toimitusketjut katkeavat.

Rajamäellä valmistettu muovi puristetaan muottiin Porissa. Varastointi, pakkaus ja jakelu tehdään Virroilla. Kaupunki on samalla yrityksen ja osan perustajista kotipaikka.

”Logistiikka toimii täältä tosi hyvin. En näe, että yrityksen toiminta helpottuisi, vaikka olisimme isolla kirkolla”, Rautkivi sanoo.

Virroilla yrityksen toimitilojen vuokrat ovat huomattavasti suuria kaupunkeja huokeammat. Rautkivi ja Korjus myös kiittelevät kaupungin ja kaupunkilaisten asennetta.

”Virtolaiset haluavat auttaa ja tukevat yrityksen toimintaa. Tämä on oman kylän juttu, josta paikalliset ovat ylpeitä.”