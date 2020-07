Suomessa ei yhtään uutta koronaan liittyvää kuolemaa – vuorokauden aikana yksi uusi tartunta

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä.

Heikki Saukkomaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sairaalahoidossa on koronan vuoksi kahdeksan ihmistä.

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tautiin liittyviä kuolemia on edelleen 329.

THL kertoi, että vuorokauden aikana on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 7 295.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi kahdeksan ihmistä, joka on kaksi enemmän kuin viime viikon perjantaina, jolloin sairaalahoidettavat viimeksi ilmoitettiin. Tehohoidossa on yksi ihminen.

Kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrät ilmoitetaan tällä hetkellä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.