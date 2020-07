Rovaniemellä todettiin koronatartunta seikkailupuistossa käyneellä lapsella – viime keskiviikkona keskipäivällä vierailleet karanteeniin

Emmi Korhonen

Koronaviruksen yhtä tartuntaketjua on jäljitetty Rovaniemen Hoplopin kautta. Arkistokuva.

Kaikki Rovaniemen Hoplop-seikkailupuistossa viime keskiviikkona keskipäivällä vierailleet asetetaan karanteniin, Lapin sairaanhoitopiiri tiedottaa. Karanteenimääräys koskee Hoplopissa 8. heinäkuuta kello 11–15 olleita.

Rovaniemen Hoplopissa viime keskiviikkona vierailleella lapsella todettiin koronavirustartunta viime perjantaina. Kyseessä on sama tartuntaketju, jossa aiemmin todettiin tartunta kaupungin päiväkodin työntekijällä.

"Mahdollisten jatkotartuntojen estämiseksi päädyimme yhdessä THL:n kanssa ohjaamaan altistuneet karanteeniin. Haluamme estää epidemian mahdollisen leviämisen", täsmentää Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas tiedotteessa.

Kaikkia seikkailupuistossa kyseisenä aikana vierailleita kehotetaan olemaan yhteydessä oman kuntansa terveysasemaan. Rovaniemen osalta kaupunki suosittelee sähköistä yhteydenottoa.

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tautiin liittyviä kuolemia on edelleen 329.

THL kertoi, että vuorokauden aikana on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 7 295.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi kahdeksan ihmistä, joka on kaksi enemmän kuin viime viikon perjantaina, jolloin sairaalahoidettavat viimeksi ilmoitettiin. Tehohoidossa on yksi ihminen.

Kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrät ilmoitetaan tällä hetkellä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.