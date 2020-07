Poliisi epäilee Jyväskylän senioritalon palon alkaneen kynttilästä parvekkeella – palon nopea leviäminen ihmetyttää

Hannu Rainamo

Palokan Ilona -senioritalossa syttyi tulipalo perjantai-iltana. Palo roihahti vielä uudelleen perjantain ja lauantain välisenä yönä sen jälkeen, kun tuli oli jo kertaalleen saatu rajattua.

Poliisi epäilee, että Jyväskylän senioritalon palo sai alkunsa kerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeella poltetusta kynttilästä. Poliisin mukaan kynttilää on poltettu alustalla, joka ei ollut paloturvallinen. Tuli pääsi leviämään ensin parvekkeen pintarakenteisiin, mistä se pääsi leviämään edelleen talon kattorakenteisiin.

Tapausta tutkitaan yleisvaaran tuottamuksensa. Pahoin vaurioitunut rakennus on eristetty sortumisvaaran sekä poliisitutkinnan vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloittaa tutkinnan Jyväskylän senioritalon tulipalosta.

Otkes kertoo Twitterissä tehneensä viikonlopun aikana alustavaa tutkintaa palosta, ja sen perusteella tullaan käynnistämään varsinainen tutkinta.

"Tänään maanantaina pidämme palaverin muiden viranomaisten kanssa ja samalla kasaamme tutkintaryhmän, jonka saamme viimeistään keskiviikkona nimettyä", Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo STT:lle.

Nurmen mukaan paikkatutkintaa ei ole vielä aloitettu.

"Paikkatutkintaa ei pystytä aloittamaan, ennen kuin kohde on kunnolla jäähtynyt ja tuuletettu. Viranomaisten yhteispalaverissa maanantaina päätämme, miten tässä edetään."

Alustavista tutkimuksista Nurmella ei ollut vielä paljoa kerrottavaa. Hänen mukaansa Otkes haluaa selvittää, miten ja miksi palo on päässyt leviämään nopeasti laajalle alueelle.

"Rakenteelliset seikat ovat keskeisiä. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen uusi rakennus. Tässä voi olla jotain sellaista, josta on jotain opittavaa."

"Rakennusmääräysten mukaan rakennukset tehdään niin, että siellä on palo-osastoja ja palon leviäminen palo-osastosta toiseen pitäisi olla estetty. Tarkoituksena on se, että vaikka syttyisi isokin tulipalo, niin se rajoittuu yhteen palo-osastoon", Nurmi sanoo.

Esimerkiksi kerrostalossa tyypillisesti yksi huoneisto on yksi palo-osasto.

Jyväskylän tapauksesta halutaan muun muassa oppia, oliko rakenteissa jotain huomioimisen arvoista. Lisäksi halutaan selvittää, onko samoja rakenteita mahdollisesti käytössä muualla. Nurmen mukaan rakennusmääräykset Suomessa ovat hyvät ja kattavat.

Nurmi kertoo, että Otkesin tutkimissa tapauksissa myös onnistumisia voidaan tuoda esille.

"Hieno asia on se, että tässä tehtiin varsin mittava evakuointi. Sellainen ei ole lainkaan yksinkertainen asia. Onnistunutta evakuointia tullaan myös katsomaan siitä vinkkelistä, että onko siitä jotain opittavaa, kun asia menee hyvin."

Palon vuoksi kolmesta talosta evakuoitiin yhteensä 168 ihmistä. He ovat päässeet tilapäismajoituksiin sukulaisten luo, hotelleihin tai julkisiin tai yksityisiin palveluyksikköihin.

Nurmi uskoo Otkesin tutkimusten valmistuvan 7–9 kuukauden aikana.

"Koska tarkoituksemme on vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisy, niin meillä fokuksessa ei ole se palon syy, vaan kaikki mitä siinä tapahtui."

Myös Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen kertoi varhain lauantaina olevansa yllättynyt siitä, miten nopeasti palo pystyi leviämään, vaikka kyseessä oli niin uusi rakennus.

"Ei meillä näin nopeasti ole yleensä kerrostalossa palo levinnyt kuin tässä tapauksessa levisi. Nyt täytyy tarkkaan etsiä ne syyt, minkä takia se pääsi noin helposti leviämään rakennuksesta toiseen", Nurminen sanoi.

Poliisi aloitti oman tutkintansa palosta sunnuntaina. Tutkinnassa selvitetään erityisesti palon syttymissyytä sekä syitä palon nopealle leviämiselle.

Rikoskomisario Reima Rossi Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoi sunnuntaina, että tutkinta kestää kuukausia.

"Tutkinta tulee olemaan poikkeuksellisen laaja, koska nyt on kyse useammasta kerrostalosta. Onhan tämä niin merkittävä siinä mielessä, että on uusi rakennus ja varttuneille tarkoitettu talo. Kyllä poliisi haluaa tässä tehdä tarkan työn", Rossi totesi.

Jyväskylässä pahoin palanut senioritalo valmistui vuonna 2018, ja moni on ihmetellyt kuinka tuli levisi uudessa rakennuksessa niin nopeasti. Paloturvallisuuteen liittyvät määräykset ovat kuitenkin olleet Suomessa kunnossa jo vuosikymmeniä.

"Määräykset ovat olleet hyvällä mallilla 1970-luvulta asti", sanoo vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.

Kaikki rakennukset on nykyään jaettava palo-osastoihin. Asuinrakennuksessa yksi osasto on yleensä asunto, toimistorakennuksissa sallitaan suuremmatkin osastot. Osastojen pitäisi olla toisistaan niin hyvin eristettyjä, ettei tuli pysty helposti leviämään niiden välillä.

Muiden asiantuntijoiden tapaan Leinokin ihmettelee Jyväskylän palon nopeaa leviämistä etenkin alas ja sivusuuntiin. Hän kuitenkin muistuttaa, että leviäminen voi olla pienistä virheistä kiinni.

"Ongelma ovat kuumat savut, jotka voivat olla monen sadan asteen lämpöisiä. Jos rakenne ei ole tiivis ja sieltä pääsee savua läpi, se sytyttää rakenteita."

Rakennusvalvonta valvoo työmaita, mutta esimerkiksi lopputarkastuksissa on mahdotonta nähdä rakenteiden sisään piiloon jääneitä asioita, joiden toteutuksessa on virheitä. Valvonnan rooli on lähinnä varmistaa, että tehdyt suunnitelmat ja niitä toteuttavat tahot ovat asianmukaisia.

"On vähän vanhakantaista ajattelua, että viranomainen tai ulkopuolinen taho olisi siellä valvomassa. Joskus ehkä olikin niin", Leino sanoo.

Muokattu 13.7.2020 klo 16.51: lisätty Ilpo Leinon kommentit.