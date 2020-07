Tänään ei jonoteta ämpäreitä vaan bensaa – Vesa Keskinen repäisi syntymäpäiviensä kunniaksi jakamalla kansalle ilmaista polttoainetta

Raisa Kyllikki Karjalainen

Tuurin kyläkaupalla kuhisi, kun Vesa Keskinen juhlisti syntymäpäiväänsä. Arkistokuva.

Tuurin kyläkauppias Vesa Keskinen päätti repäistä ja jakaa 53. syntymäpäivänsä kunniaksi ilmaista bensaa tänään maanantaina.

Alavuden Tuurissa jaetaan ilmaista polttoainetta tänään kello 17:stä puolille öin. Ilkka-Pohjolaisen mukaan tarjous on voimassa kyläkaupan neljässä bensa-automaatissa, ja polttoaine on ilmaista laadusta riippumatta.

Kyläkaupalle on kerääntynyt iltapäivän aikana hurjat autojonot. Ilta-Sanomien mukaan jonot olivat pitkät jo puolilta päivin. MTV:n mukaan ensimmäiset jonottajat ilmestyivät kyläkaupan kulmille jo aamuviideltä.

Kello 16 aikaan jonoa oli kertynyt jo yli kolme kilometriä, uutisoi MTV. Bensanjakelua on seuraamassa useita järjestysmiehiä ja viranomaisia.

"Meillä on hyvin tarkalleen 10 järjestysmiestä. Kuulin aamulla, että paikalla on neljä poliisipartiota, plus meidän omaa henkilökuntaa hyvin tarkkaan kymmenen lisää", Keskinen sanoi MTV:lle.

Keskinen kommentoi IS:lle, että Tuurissa nähdään tänään kaikkien aikojen ruuhka. Ilolla on kuitenkin kustannuksensa, sillä Keskinen arvioi ilmaisten bensojen aiheuttavan kyläkaupalle 30 000 euron tappiot.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Keskinen houkuttelee kaupalleen asiakkaita bensan avulla.

Vuosi sitten Keskinen myi syntymäpäivänään bensaa euron litrahintaan. Viime marraskuussa vastaava tempaus toistettiin, mutta litra-hinta laskettiin 52:een senttiin. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat.