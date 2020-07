Joka kolmas suomalainen myöntää laiminlyövänsä pelastusviranomaisten suosituksia: Joissain kodeissa olevia palosammuttimia ei ole tarkastettu ikinä

Kankaanpää Jaana

Suomessa kotitaloihin ja asuntoihin ei ole pakko hankkia palosammutinta, mutta se on hyvä ja edullinen tapa edistää paloturvallisuutta.

Vakuutusjätti LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan monessa suomalaiskodissa on tällä hetkellä käsisammutin, jota ei ole tarkastettu yli kahteen vuoteen. LähiTapiola muistuttaa, että sammuttimen toimivuus on tärkeää palon uhatessa, koska sillä voidaan sammuttaa palon alkuja niin kotona, mökillä kuin esimerkiksi veneessä.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan joka kolmas suomalainen (36 prosenttia vastaajista) ei ole tarkastuttanut kotitalouteen hankittua sammutinta vähintään kahteen vuoteen. Joissain tapauksissa tilanne on se, että sammutinta ei ole tarkastettu koskaan. Pelastusviranomaiset suosittelevat, että käsisammuttimen kunto tarkastutetaan vähintään kahden vuoden välein.

Osa vastaajista myönsi, etteivät he tienneet, että palosammutin ylipäätään on syytä määräajoin tarkastuttaa.

On hyvä muistaa, että sammutin pitää tarkastuttaa aina, jos sitä on vähänkään käytetty. Lisäksi silloin, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle, tarkastus on hyvä tehdä vuoden välein.

"Erityisesti, jos sammutin on ollut talven kylmässä kesämökissä tai ajoneuvossa, on se syytä tarkastuttaa ammattilaisella. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn. Myös veneissä tarkastus tulee tehdä vuosittain kosteuden takia", LähiTapiolan turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen sanoo tiedotteessa.

Käsisammuttimen kunnon tarkastaa valtuutettu sammutintarkastaja.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 27.3.–2.4.2020 välisenä aikana kaikkiaan 1196 suomalaista. Kyselyyn vastanneet edustavat manner-Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

