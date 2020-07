Hovioikeus antoi MV-julkaisua koskevan päätöksen

Markku Ulander

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin oli paikalla hovioikeudessa viime lokakuussa. Hän kuoli alkuvuodesta syöpään.

Helsingin hovioikeus ei ottanut kantaa MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin tuomioon, sillä tämä kuoli alkuvuodesta. Tänään annetun tuomion mukaan Janitskinin kuolinpesä ei ole jatkanut Janitskinin valitusta. Näin lausunnon antaminen raukesi, tuomiossa sanotaan.

Käräjillä Janitskin tuomittiin useista rikoksista vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Venäjä-yhteyksistään tunnetun Johan Bäckmanin tuomio sen sijaan lieveni. Hovioikeus piti ennallaan tuomion yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen, mutta hylkäsi syytteet Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistuneesta vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Vuoden ehdollinen vankeusrangaistus lyheni kolmeksi kuukaudeksi.

Yllytyksessä oli hovin mukaan kyse siitä, että Bäckman toimitti Janitskinille Aron yksityiselämää koskevaa materiaalia, jota sittemmin julkaistiin MV:ssä.

Hovioikeus huomioi, että toimittajan työ on julkista ja toimittajan pitää työnsä osalta kestää julkista arvostelua. MV:lle toimitetulla materiaalilla ei hovin mukaan kuitenkaan ollut merkitystä Aron työn kannalta.

Materiaalin levittäminen ei ollut hyväksyttävää eikä kuulunut sananvapauden suojaan, tuomiossa sanotaan.

"Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä", hovioikeus toteaa.

Käräjäoikeus tuomitsi syksyllä 2018 Janitskinin kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta, kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kolmesta tekijänoikeusrikoksesta, kahdesta salassapitorikoksesta, kahdesta rahapelirikoksesta ja neljästä rahankeräysrikoksesta.

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 verkkojulkaisujen omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö ja näin vastuussa julkaisujen toiminnassa tehdyistä rikoksista.

Käräjäoikeuden mukaan Janitskin valjasti verkkojulkaisunsa asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi.

"MV-lehdessä on julkaistu lukuisia asianomistajia loukkaavia sekä rasistisia kirjoituksia. Kirjoitukset ovat sisältäneet valheellisia tietoja ja halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita. Näiden kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä", käräjäoikeus totesi tiedotteessaan.

Hovissa Janitskin kiisti syyllistyneensä rikoksiin sillä perusteella, että hän ei olisi ollut vastuussa MV:n sisällöstä. Hänen mukaansa hän ei ole syyllistynyt rikoksiin ja lisäksi hän on pitänyt tuomittua rangaistusta kohtuuttoman ankarana tekoihin nähden. Hän perusteli rangaistuksen alentamista myös terveydentilallaan.

Bäckman kiisti hovissa kaikki syytteet.

Yksi juttukokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.

Juttua muokattu 14.7.2020 klo 14.56: STT täydensi uutisointia Bäckmaniin liittyen. Lisätty tiedot aiemmista päätöksistä.