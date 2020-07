Mediat: Keskiaikaista linnaa myydään Siuntiossa – hintapyyntö lähes viisi miljoonaa euroa

MT:n arkisto

Siuntiossa, Uudellamaalla on myynnissä keskiaikainen linna, jonka hintapyyntö on lähes viisi miljoonaa euroa, tarkalleen 4,8 miljoonaa. Suitian linnana tunnetun rakennuksen myyntiaikeista ovat kertoneet monet eri mediat. Asiasta ovat kirjoittaneet ainakin Yle ja Ilta-Sanomat.

Linnan nykyiset omistajat ovat Rehnbergin veljekset Gustav ja Henrik. He ostivat rakennuksen yhdessä Koneen suuromistajan Antti Herlinin kanssa valtion Senaatti-kiinteistöistä vuonna 2015. Kartanolinna, alueen 60 muuta rakennusta sekä 726 hehtaarin maa- ja metsäalueet myytiin tuolloin 11,7 miljoonalla eurolla. Herlin on luopunut omistuksestaan jo aiemmin.

Maanviljelijä Henrik Rehnberg toteaa Ylen haastattelussa, että linna on laitettu myyntiin haikein mielin. Hän perustelee asiaa sillä, että linnan pyörittäminen on vienyt liikaa aikaa maa- ja metsätalouden harjoittamiselta, joka on veljesten pääelinkeino.

Historiallinen linna myynnissä Siuntiossa – hintapyyntö 4,8 miljoonaa euroa