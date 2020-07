Vakuutusyhtiön mukaan korona sai suomalaiset huijaamaan aiempaa enemmän – yhtenä taustasyynä "kasvottomuus"

Maaseudulla asuvien ja iäkkäämpien henkilöiden "suosikkihuijaustyyppi" on autohuijaukset. Sen sijaan kaupungeissa huijataan elektroniikalla.

Juho Leskinen

Etenkin nuoret kaupunkilaiset huijaavat vakuutusyhtiötä esimerkiksi kännyköillä ja muulla elektroniikalla.

POP Vakuutuksen mukaan koronakevät sai suomalaiset huijaamaan aiempaa enemmän. Toisin sanoen vakuutuspetosten määrä on ollut kasvussa.

Vakuutusyhtiön mukaan koronakevään aikana vakuutushuijauksissa on näkynyt taloustilanteen heikkeneminen. Kun lomautukset ja irtisanomiset ovat varjostaneet ihmisten arkea, on se näkynyt kasvaneena huijausyritysten määränä.

"Yksittäiset huijausyritykset eivät usein ole euromäärällisesti kovin suuria, mutta määrällisesti tapauksia on paljon, POP Vakuutuksen tutkintapäällikkö Paavo Niemelä sanoo tiedotteessa.

Vakuutuspetoksia paljastuu vuosittain jopa kymmenien miljoonien arvosta. Vaikka digitalisaatio on tuonut nopeutta ja joustavuutta vakuutusasioiden hoitoon on se kuitenkin myös lisännyt huijausyritysten määrää. POP Vakuutuksen mukaan yksi selittävä syy tässä on tietynlainen ”kasvottomuus”, kun vahinkoilmoituksen voi naputella omalta kotisohvalta ja tarvetta kasvokkain asiointiin ei ole.

Yleisin vakuutuspetostyyppi on edelleen ajoneuvot ja niihin kohdistuvat vahingot. POP Vakuutuksen mukaan sen rinnalla vahvistuu kuitenkin myös toinen trendi. Kotitalouksissa lisääntyvä teknologia nimittäin lisää niihin liittyviä vahinkopetosyrityksiä. Esimerkiksi jos markkinoille on tulossa uusi hypetetty puhelinmalli, alkaa se näkyä vahinkoilmoituksissa särkyvinä ja kadonneina kännyköinä.

Taustalla tässä on se, että vanhemmista puhelinmalleista halutaan eroon ja samalla pyritään saamaan vakuutusyhtiöltä pohjakassa uuden mallin hankinnalle.

"Jos ennen voitiin yleistää, että autoihin kohdistuneissa ilkivaltatapauksissa hävisi vähintään yhdet Ray-Banit, niin nyt voisi sanoa, että kannettava kaiutin tai puhelin löytyy jokaisesta ilmoituksesta", Niemelä lisää.

Vakuutuspetoksia tekevät ihan kaikenlaiset ja kaiken ikäiset ihmiset. POP Vakuutuksen mukaan suunta näyttää olevan, että iäkkäämmät ja maaseudulla asuvat tekevät hieman enemmän autoihin liittyviä huijauksia. Kaupungeissa asuvat ja nuoret henkilöt puolestaan laativat selvästi enemmän elektroniikkaan kohdistuvia tekaistuja ilmoituksia.

Lue lisää:

Vakuutusetsivä paljastaa hurjimmat huijaukset: koiranpentu pakkasessa ja sormet silpova pyörösaha