Vanhoista autoista pidetään erityisen hyvää huolta – yli 40-vuotiaista autoista löydetään katsastuksessa yleensä vähemmän vikoja kuin monista uudemmista

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Autojen määräaikaiskatsastuksia tehdään Suomessa vuosittain yli kaksi miljoonaa.

Suomalaiset näyttäisivät pitävän erityisen hyvää huolta omistamistaan vanhoista autoista. Yli 40-vuotiaista autoista löydetään katsastuksessa yleensä selvästi vähemmän vikoja kuin 15–30-vuotiaista autoista, kertoo A-Katsastuksen tekninen johtaja Hannu Pellikka.

Vanhojen autojen katsastus muuttui toukokuun puolivälissä. Yli 40-vuotiaat ajoneuvot on nykyään katsastettava kahden vuoden välein ja museoautot neljän vuoden välein. Aiemmin kaikki yli 10 vuotta vanhat autot piti katsastaa vuosittain.

Yli 40 vuotta vanhojen autojen katsastuksia tehdään Suomessa vuosittain noin 30 000. Näistä noin kolmasosa koskee museoautoja. Kaikkien autojen määräaikaiskatsastuksia tehdään Suomessa vuosittain yli kaksi miljoonaa.

Vanhat autot ovat pieni osa kaikista Suomessa katsastettavista autoista, joten niiden katsastusmäärien väheneminen tuskin näkyy katsastuskonttoreilla kovinkaan merkittävästi, Pellikka kertoo.

"Valtaosa yli 40-vuotiaista autoista on harrastekäytössä, ja niistä pidetään erityisen hyvää huolta. En usko, että katsastusvälin harveneminen aiheuttaa ongelmia myöskään liikenneturvallisuuden kannalta", Pellikka sanoo.

Plus Katsastuksen toimitusjohtajan Marko Aavikon mukaan vanhoilla ajoneuvoilla ajavat suomalaiset ovat hyvin tietoisia toukokuussa voimaan tulleesta muutoksesta.

"Osa jätti autonsa katsastamatta keväällä ja toi sen meille suosiolla vasta toukokuun puolivälin jälkeen saadakseen pidemmän leiman", Aavikko kertoo.

Pellikan ja Aavikon mukaan suurempia seurauksia on ollut toissa vuoden toukokuussa voimaan tulleilla muutoksilla. Alle kymmenvuotiaiden autojen katsastusväliä pidennettiin kahteen vuoteen, mikä vähensi vuosittaisia katsastusmääriä merkittävästi. Tämä taas on näkynyt katsastusasemien kannattavuudessa.

"Kilpailutilanne on pitänyt katsastusten hinnat hyvin kurissa, mutta yhä suurempi osa katsastuskonttoreista on tänä päivänä tappiollisia. Tästä kertoo myös alalla nähty suuri irtisanomisten aalto ja useiden toimipaikkojen sulkeutuminen", Aavikko sanoo.

Toukokuussa 2018 muuttui myös se, että uusi auto pitää katsastaa ensimmäistä kertaa vasta nelivuotiaana ja pysyvän katsastusajankohdan sijaan edellinen katsastusaika määrittää seuraavan katsastusajankohdan. Jos auton vie katsastukseen etuajassa, aikaistuu samalla myös seuraavan katsastuksen takaraja. Pellikan mukaan muutos aiheuttaa edelleen epätietoisuutta katsastusajankohdasta ja A-Katsastukselle tuodaan päivittäin autoja, joiden katsastus on myöhässä. Aavikko vahvistaa saman.

"Systeemi on nykyään melko sekava. Asiakkaan pitäisi olla itse aktiivinen ja muistaa, milloin edellinen katsastus on suoritettu. Kun katsastus suoritetaan myöhässä ja ajoneuvosta löytyy hylkäykseen johtanut vika, ajoneuvo menee ajokieltoon. Tämä on aiheuttanut asiakkaissa hämmennystä ja ajoittain myös pahennusta."

Ajoneuvoista noin 30 prosenttia hylätään katsastuksessa. Aavikon mukaan luku on ollut viimeiset kaksi vuotta hieman kasvussa. Tämä on suoraan yhteydessä siihen, että alle kymmenvuotiaiden autojen osuus on pienentynyt ja katsastettujen autojen keski-ikä noussut.

"Yleisimmin hylkäykseen johtavat viat liittyvät jarruihin, ohjausnivelten väljyyteen, pakokaasupäästöihin ja ruostevaurioihin", Aavikko sanoo.

Pellikan mukaan hylkäykseen johtavat viat liittyvät erityisesti mekaanisesti kuluviin osiin, joten ajomäärällä ja auton iällä on merkittävä vaikutus. Viime vuonna A-Katsastuksessa 5-vuotiaista autoista hylättiin noin 6 prosenttia, 10-vuotiaista autoista noin 18 prosenttia ja 15-vuotiaista autoista noin 34 prosenttia. 20–30-vuotiaista autoista hylättiin noin 38 prosenttia, kun taas yli 40-vuotiaiden autojen hylkäysprosentti oli 15.

"Tässä täytyy toki ottaa huomioon se, että yli 40-vuotiaiden autojen katsastusmäärät ovat huomattavasti alhaisempia ja esimerkiksi pakokaasupäästöjä ei tarkisteta katsastuksen yhteydessä kaikilta yli 40-vuotiailta autoilta", Pellikka sanoo.

Pellikan mukaan yleisimmät hylkäykseen johtavat viat ovat melko samoja alle ja yli 10-vuotiaissa autoissa. Iän ja ajomäärän lisääntyessä viat kuitenkin lisääntyvät. Ruosteen aiheuttamia vaurioita alkaa näkyä yli 15-vuotiaissa autoissa.