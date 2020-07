LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Tartuntoja on nyt yhteensä 7 318.

Suomessa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on yhteensä 7 318.

Suurin osa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, kaikkiaan 5 348 tartuntaa. Eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu yhteensä 2 755 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Vantaalla (897) ja Espoossa (829).

Turussa on todettu 201 tartuntaa ja Tampereella 140 tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu 328. Sairaalahoidossa oli kuusi potilasta, joista tehohoidossa oli yksi.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.