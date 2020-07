Maaseudun Tulevaisuuden nettikysely keräsi viikon aikana 16 938 vastausta – lähes 90 prosenttia vastanneista aikoo suunnata tänä vuonna marjametsään.

Pekka Fali

Arktiset Aromit ry innostaa suomalaisia marjametsään Marjakaveri-kampanjan avulla.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi kuluneella viikolla verkossa lukijoiltaan, aikovatko he suunnata marjametsään tänä vuonna. Viikon ajan kestäneeseen kyselyyn saatiin huimat 16 948 vastausta.

Marjastaminen vaikuttaisi olevan vieläkin suomalaisten suosiossa, sillä peräti 87.7 prosenttia vastaajista on lähdössä marjametsään. 62,2 prosenttia poimii marjoja vain omiin tarpeisiin, kun taas 19,2 prosentilla marjoja tulee poimittua myös lähipiirille. Myyntiin marjoja aikoo poimia 6,3 prosenttia vastaajista

Aivan kaikkia marjametsä ei kiinnosta. 12,3 prosenttia vastanneista ei marjaan ole suuntaamassa.

Kotimaiselle marjanpoiminnalle on tällä hetkellä roimasti tarvetta, sillä suuren osan sadosta poimivien thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapuminen Suomeen on vaakalaudalla. Arktiset Aromit ry on pistänyt pystyyn Marjakaveri-kampanjan, jonka tavoitteena on saada koko Suomi ja kaikki kynnelle kykenevät marjametsään.

"Haluammeko, että muiden maiden kansalaiset keräävät luonnonantimia vai keräämmekö ne itse? Jatkuvasti kysellään, miksi thaimaalaiset tulevat keräämään meidän marjamme. Nyt on suomalaisilla tilaisuus näyttää, onko meistä marjanpoimijoiksi", kannustaa Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Käykö sinun matkasi tänä vuonna kohti marjametsää? Sosiaalisessa mediassa marjankeruusta voi jakaa kuvia aihetunnisteella #marjatalkoot.