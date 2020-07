Saimaan rannoilla riittää matkailijoita, vaikka festarikansa ja venäläiset turistit puuttuvat

Itä-Suomessa matkailijoita on riittänyt hyvin. Festarikansan sijaan etenkin pyöräilijät ovat lähtenee maakunnassa liikenteeseen.

Majoituspalveluita tarjoavan yrityksen Lossiranta Lodgen kaikki huoneet ovat täynnä. Yrittäjä Christine Lund opastaa vieraita Kaisa Rönkköä ja Aki Huhtista Savonlinnan matkailutarjonnasta.

Itä-Suomen hotelleissa asiakastilanne on kesän aikana saanut roimasti uutta potkua kotimaanmatkailun yleistymisen takia.

Savonlinnan perinteisten Oopperajuhlien peruuntuminen koronatilanteen takia oli kaupungille kova kolaus, kertoo Lossiranta Lodgen hotellin­johtaja Christine Lund. Koronatilanne myös tuhosi kokonaan hotellin alkuvuoden tilauskannan.

”Helmikuun lopulla meiltä lähti kesän tilauskannasta 95 prosenttia pois. Maaliskuun liike­vaihto oli alle tonnin, ja kiinteät kulut ovat hotelleissa ihan hirveät.”

Business Finlandilta saatu taloudellinen tuki auttoi yritystä kuitenkin pysymään pinnalla. Nyt tilanne näyttää Lundin mukaan jo paljon paremmalta.

”Tänään oli ihan täyttä. Etenkin pääkaupunkiseudulta on ollut paljon kävijöitä.”

Liikkeellä on Lundin mukaan ollut paljon matkailijoita, jotka eivät tavallisesti reissaa kotimaassa.

”Eilenkin eräs vieras totesi, että hän ei ole matkaillut kotimaassa kuuteen vuoteen.”

Oopperajuhlien puutetta on Lundin mukaan pyritty paikkaamaan järjestämällä puisto­konsertteja, joissa esiintyy alkujaan Oopperajuhlille kiinnitettyjä solisteja. Ensimmäiseen puistokonserttiin kuuntelijoita saapui paikalle noin 70 kappaletta. Tapahtumaa on Lossirannan lisäksi ollut järjestämässä monia muitakin yrityksiä ja yhteisöjä.

”Tulimme siihen loppu­tulokseen, että meidän on nyt itse jotain tehtävä, kun juhlat kerran peruuntuivat.”

Lappeenrannassa sijaitsevan Hotelli Rakuunan Marisanna Ahola kertoo asiakastilanteen olevan hotellissa hyvällä tolalla, vaikka venäläisiä matkailijoita ei tänä kesänä ole kaupungissa näkynyt. Venäläiset muodostivat viime kesänä hotellin asiakaskunnasta 30 prosenttia.

”Monta yötä peräkkäin on ollut kaikki vuoteet täynnä. Lisääkin olisi ollut tulijoita, mutta ei ollut paikkoja. Toukokuussa rupesi tulemaan varauksia, kesä­kuu oli jo todella hyvä, nyt on tupa täynnä ja elokuullekin on jo varauksia.”

Festarikansa puuttuu tapahtumien peruuntumisen takia asiakaskunnasta kokonaan. Tämäkään ei ole tilauskantaa hetkauttanut.

”Sen sijaan liikkeellä on ollut paljon lapsiperheitä, ja etenkin pyöräilijöitä. He kiertävät pyörillä hotellista hotelliin.”

Aholan mukaan hotellissa ylletään todennäköisesti yli 90 prosentin täyttöasteeseen kesän aikana. Syksykin näyttää tällä hetkellä lupaavalta.

”Aika paljon kevään isoja ryhmävarauksia siirrettiin koronan takia syksylle, eli kaikkia ei vaan suoraan peruttu. Keväällä ei myöskään ollut paljon liikematkustajia, he varmaan lähtevät syksyllä taas liikkeelle.”

