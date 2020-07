Oletko menossa Kiinaan? Valmistaudu käymään koronatestissä ennen lähtöäsi!

Viime kuukausien aikana Kiina on lieventänyt maahan tulevien matkailurajoituksia. LEHTIKUVA/AFP

Kiinaan matkustavien täytyy tästä lähtien todistaa, ettei heillä ole koronavirusta.

Kiinan ilmailuviranomaiset ilmoittivat tiistaina, että Kiinaan matkustavan täytyy tehdä koronatesti viiden päivän sisällä ennen lennolle nousua. Ulkomaalaisten matkustajien täytyy ilmoittaa terveydentilastaan Kiinan lähetystöön tai konsulaattiin.

Viime kuukausien aikana Kiina on lieventänyt maahan tulevien matkailurajoituksia.

Lähi-idän suurvaltio Iranissa on viimeisen vuorokauden aikana varmistettu 229 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Se on uusi päivittäinen ennätys.

Yhteensä Iranissa on kuollut 14 634 ihmistä koronavirukseen liittyen.

Uusia koronavirustartuntoja Iranissa on varmistettu 2 625, ja yhteensä maassa on varmistettu 278 827 tartuntaa. 84 miljoonan asukkaan Iranissa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 174 ihmistä liittyen koronavirukseen. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 59.