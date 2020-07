Alkuvuonna liikenteessä kuollut yli 20 pyöräilijää tai jalankulkijaa – kevyt liikenne saadaan turvallisemmaksi hiljentämällä nopeuksia ja raivaamalla pyöräilijöille omat väylät

Tieliikenteessä on sattunut kuolemia hieman viimevuotista enemmän, mutta loukkaantumisia vähemmän.

Vielä 15 vuotta sitten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuoli liikenneonnettomuuksissa huomattavasti nykyistä enemmän. Turvallisuus on parantunut erityisesti taajamanopeuksien alentamisella. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Kevyen liikenteen turvallisuus on parantunut synkimmistä ajoista huomattavasti. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tänä vuonna on tammi-kesäkuussa menehtynyt 11 jalankulkijaa ja 11 polkupyöräilijää. Viime vuonna tieliikenteessä kuoli 15 jalankulkijaa ja 21 pyöräilijää, kun vielä vuonna 2005 tieliikenteessä kuoli 45 jalankulkijaa ja 43 polkupyöräilijää.

Moottoriajoneuvot ovat kevyen liikenteen suurin uhka, kun puhutaan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on parantunut erityisesti taajamanopeuksien alentamisella, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Keino ei ole hänen mukaansa vielä loppuun käytetty.

"Nythän vasta suuremmissa kaupungeissa on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus otettu laajemmin käyttöön, mutta meillä on vielä paljon sellaisia taajamia, joissa olisi tarvetta alentaa nopeusrajoituksia. Toinen tekijä on se, että näissä nopeusrajoituksissa pysytään", kertoo Valtonen.

Alennetut nopeusrajoitukset vaativat poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan myös uskottavan valvonnan. Hän on tyytyväinen Helsingin kaupungin päätökseen lisätä automaattivalvontatolppien määrää.

"Taajama-alueella käytännössä jokaisen valvontatolpan vieressä kulkee jonkun lapsen koulutie", Pasterstein muistuttaa.

Nopeusrajoitusten hillitsemisen lisäksi Pyöräliiton toiminnanjohtajan Matti Koistisen mukaan pyöräilijöiden turvallisuutta voitaisiin lisätä liikenneympäristön muutoksilla.

"Liikenteen rauhoittaminen on se tärkein. Pitäisi miettiä, onko kaupungissa tarvetta autoilulle tietyillä alueilla vai pitäisikö pyöräilylle ja jalankulkijoille rauhoittaa tiettyjä alueita kaupungeista", kertoo Koistinen.

Pyöräilyturvallisuus on parantunut merkittävästi muutaman vuosikymmenen takaa, mutta 2000-luvulla se näyttää hidastuneen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tieliikenteessä kuolleiden pyöräilijöiden määrä on vaihdellut 20 ja 30 välillä vuosittain.

"Huolestuttavaa on se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitys on junnannut paikallaan. Positiivista kehitystä ei ole juurikaan tapahtunut, ainakaan kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa."

Valtonen muistuttaa, etteivät onnettomuustilastot kerro koko totuutta erityisesti pyöräilyliikenteen turvallisuudesta. Lievemmät onnettomuudet eivät välttämättä tule poliisin tietoon.

Kehittynyt tekniikka sekä polkupyörissä että moottoriajoneuvoissa voivat jopa ratkaista sen, johtaako onnettomuus ihmishengen menetykseen.

"Autojen materiaalit saattavat olla joustavampia, eli valmistajat miettivät törmäystilanteita paremmin. Uusissa autoissa on aktiivisia turvajärjestelmiä, jotka ilmoittavat tai jopa jarruttavat, kun este havaitaan edessä", kertoo Pasterstein.

Tähän asti pyöräilijät ja jalankulkijat on nähty yhtenä kevyen liikenteen ryhmänä. Asiantuntijoiden mukaan kulkupelit pitäisi eritellä vahvemmin omille väylilleen, sillä risteämät aiheuttavat yhä vaaratilanteita.

"Nyt on selkeästi tarve sille, että ruvetaan erottelemaan myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden linjat toisistaan", kertoo Valtonen.

Myös Pyöräliitto kannattaa selkeämpiä liikennejärjestelyjä, sillä ne lisäävät sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuutta. Koistisen mukaan myös risteysalueita tulisi miettiä pyöräilijän näkökulmasta, sillä siellä sattuu usein vakaviakin onnettomuuksia.

"Pyöräilijä on usein aika näkymätön muiden tielläliikkujien näkökulmasta tullessaan risteykseen jalkakäytävämäiseltä pyörätieltä."

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkiaan tänä vuonna on sattunut 1 600 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta tammi-kesäkuun aikana.

Onnettomuuksissa on kuollut 101 ja loukkaantunut lähes 2 000 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita lähes 300 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Henkilöautolla liikkeellä olleita kuoli onnettomuuksissa 60, pakettiautoilijoita ja moottoripyöräilijöitä molempia 6 ja kuorma-autolla liikkeellä olleita 2. Aiemmin mainittujen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi onnettomuuksissa kuoli myös 5 muuta tienkäyttäjää.