150-metrinen benjihyppytorni kaatui perjantaiaamuna mereen Helsingin Kaivopuistossa, kukaan ei loukkaantunut

Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut benjihyppytornin kaatumisessa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Helsingin Kaivopuistossa on perjantaiaamuna kaatunut 150 metriä korkea benjihyppytorni. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, kertoo Helsingin pelastuslaitos.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta noin kello 6.45. Nosturitornin alapään puomiosa on taipuessaan pettänyt, minkä vuoksi torni on kaatunut mereen. Ajoneuvoalusta oli pysynyt paikallaan rannassa. Puomin pettämissyy on vielä tuntematon.

Helsingin pelastuslaitos kertoo käyneensä tarkistamassa myös meressä makaavan maston.

"Meiltä on käynyt väkeä katsomassa vedessä makaavaa tornia veneellä. Siitä ei ole päässyt laajoja öljypäästöjä mereen, vaikka tornista on katkennut johtoja", palomestari Eero Nyman kertoo STT:lle.

Benjihyppytornin omistaa Sky Breakers. Yrityksen verkkosivujen mukaan kaatunut hyppytorni on Suomen korkein. Torni on ollut käytössä useita vuosia Kaivopuiston rannassa.

STT tavoitti Sky Breakersin edustajan, mutta yritys ei halua kommentoida vielä tapahtunutta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingissä oli aamulla ennen kello seitsemää kova tuuli.