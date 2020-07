Thaimaalaiset marjanpoimijat saivat luvan saapua Suomeen — tarkka saapumispäivä ei ole tiedossa, mutta viisumeja aletaan ottaa vastaan keskiviikkona

Thaimaalaisten marjanpoimijoiden tulo on viivästynyt koronaviruksen vuoksi.

Jaana Kankaanpää

Thaimaalaiset marjanpoimijat ehtivät näillä näkymin vielä Lapin marjasadon poimintaan. Kuvituskuva.

Thaimaan työministeriö antoi tänään luvan maan kansalaisille lähteä Suomeen ja Ruotsiin marjanpoimijoiksi. Työmatkat ovat olleet koronaviruksen takia jäissä, mutta lauantaille päivätyssä tiedotteessa ministeriö purkaa matkustusrajoituksia.

Oikeusministeriön viestintäpäivystäjä kertoi, ettei marjanpoimijoiden tarkkaa saapumispäivää ole valitettavasti tiedossa.

"Tarkkaa saapumis- tai Thaimaasta lähtemisajankohtaa ei valitettavasti ole vielä tiedossa. Keskiviikkona näillä näkymin alkaa kuitenkin viisumien vastaanotto", kerrotaan oikeusministeriöstä Maaseudun Tulevaisuudelle.

Thaimaan työministeriö asetti tiukat ohjeet ja velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille. Työnantajien täytyy esimerkiksi taata työntekijöiden palkka ja tehdä kaikkensa, jotta he eivät altistuisi virukselle. Työntekijät puolestaan joutuvat 14 päivän karanteeniin, kun he palaavat Thaimaahan.

Marjanpoimijat eivät mitä luultavimmin enää ehdi Etelä- ja Keski-Suomen satokaudelle, mutta Lapin marjasadon poimintaan he näillä näkymin ehtisivät.

Thaimaalaiset marjanpoimijoiden tulo Suomeen on ollut epävarmaa ja asian kanssa on jouduttu odottelemaan jo pitkään. Thaimaa on muutamia kertoja aiemmin antanut signaaleja siitä, että päätös olisi voinut tulla, muttei sitä kuitenkaan saatu.

Thaimaa on aiemmin ilmoittanut voivansa harkita marjanpoimijoille luvan myöntämistä, jos yritykset sitoutuvat tiettyihin ehtoihin. Valtioneuvoston muistion mukaan keskeisimpiä edellytyksiä oli, että yritykset kustantavat kaikki ylimääräiset koronasta aiheutuvat kulut, kuten sairausvakuutuksen ilman korvauskattoa, koronatestin Suomessa ennen paluuta Thaimaahan, mahdollisen viisumin pidentämisen kulut ja maksullisen paluukaranteenin Thaimaassa.

Lisäksi yritysten piti sitoutua takaamaan noin 3 100 euron takuuansio jokaiselle poimijalle poiminta-ajasta ja poimintatuloksesta riippumatta. Edellytyksiin oli sitoutunut 16 yritystä alkuperäisestä 19 viisumikutsujasta, kerrottiin Suomen työ- ja elinkeinoministeriöstä 9. heinäkuuta.

