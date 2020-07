Ähtärin eläinpuistossa mahdollisuus yöpyä karhujen touhuja katsellen elokuun alusta alkaen

Ähtäri Zoo

Ähtärin eläinpuistossa voi nukkua elokuun alusta alkaen karhujen ympäröimänä.

"Asiakkaamme ovat usein tiedustelleet mahdollisuutta yöpyä eläinpuistossa. Se on ollut turvallisuussyistä hieman haastavaa järjestää, mutta löysimme ratkaisun. Elokuun alussa myyntiin avattavassa uudessa majoituskohteessamme voi turvallisesti yöpyä eläinpuistossa, karhujen puuhia seuraten", kertoo Ähtäri Zoon toimitusjohtaja Arja Väliaho.

Majoitus on ratkaistu niin, että karhuihin on näkymä, mutta silti yöpyminen ja vierailu on turvallista.

Rakennuksen, jonka työnimenä on puumaja, päärakennusmateriaali on puu. Yöpymisrakennus on sijoitettu korkealle puiden tasoon.

Sisätilassa on iso päätyikkuna, josta on suora näkymä karhutarhaan, mutta vastaavasti ulkopuolelta ei näe sisälle.

"Kyseinen rakennus on pilotti, josta kertyvien kokemusten myötä tulemme laajentamaan majoitustarjontaamme tähän vastaavaan suuntaan", toteaa Väliaho.

Karhu on lajina hämäräaktiivinen, eli ne voivat olla aktiivisia myös ilta- ja jopa yöaikaan. Karhut saavat Ähtäri Zoossa valita itse nukkuako yö ulkosalla vai sisätiloissaan.