Marjayrityksissä varaudutaan thaipoimijoiden saapumiseen — Polarica kritisoi Thaimaan viranomaisten asettamia ehtoja liian tiukoiksi

Kai Tirkkonen

Vaikka Thaimaan viranomaiset antoivat poimijoille luvan lähteä Suomeen, voi heidän saapumiseensa kestää vielä useita viikkoja.

Thaimaan viranomaiset ilmoittivat viime viikolla sallivansa marjanpoimijoiden lähtemisen Suomeen. Marjayrityksissä tieto otettiin ilolla vastaa

"Onhan tämä meidän kannalta hyvä uutinen. Nyt yritetään saada Thaimaan päässä mahdollisimman nopeasti viisumiprosessi käyntiin", Marjayritys Arctic International Oy:n toimitusjohtaja Janne Naapanki kertoo.

Ulkoministeriön mukaan viisumien vastaanotto alkaa aikaisintaan kuluvan viikon keskiviikkona. Naapankin mukaan monta arvokasta poimintaviikkoa on jo mennyt hukkaan. Viivästelyyn ei enää ole varaa.

"Aika on nyt kultaakin arvokkaampaa."

Artic Internationalin tuotemerkki Marjex perusti viime viikolla lähes sata marjanostopistettä ympäri Suomea. Pisteiden avulla pyrittiin paikkaamaan thaipoimijoiden jättämää aukkoa nostamalla suomalaisten marjanpoimijoiden teollisuuden käyttöön poimimaa marjamäärää.

Marjanostopisteitä perustettaessa myöntävä päätös ei ollut vielä Naapankin tiedossa. Naapankin mukaan thaipoimijoiden saapuminen ei vaikuta marjanostopisteiden toimintaan millään tavalla.

Marjanostopisteiden ja thaipoimijoiden yhtäaikainen toimiminen ei ole Naapankin mukaan yritykselle taloudellinen ongelma.

"Kyllä me marjoja tarvitaan. Ilolla otetaan thaimaalaiset marjanpoimijat vastaan, ja ilolla pidetään yllä näitä marjanostopisteitä."

Polarica Marjahankinta Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristolla tunnelmat ovat ristiriitaiset. Toisaalta myöntävän vastauksen saaminen on hyvä asia, toisaalta se tuli monta viikkoa liian myöhään.

"Poimijat ovat myöhässä, se on selvä asia. Lisäksi meidän on Thaimaan viranomaisten kanssa keskusteltava vielä saapumisen ehdoista."

Myöntävän päätöksen yhteydessä Thaimaan työministeriö asetti tiukat ohjeet ja velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille. Työnantajien täytyy esimerkiksi taata työntekijöiden palkka ja tehdä kaikkensa, jotta he eivät altistuisi virukselle. Kriston mukaan poimijoiden myöhäinen saapuminen vaikeuttaa joidenkin vaatimusten toteuttamista kohtuuttomasti.

"Poimijatulo on yksi hankala asia. Koska poimintapäivien määrä on vähentynyt, on vaadittu kokonaisansiokin hankalampi saavuttaa."

Thaimaan viranomaisten mukaan poimijoiden pitäisi tältä sesongilta ansaita nettopoimintatulona 3 000 euroa. Tavallisesti poimintasesonki kestää noin 75 päivää. Koska sesonkia on kulunut jo muutama viikko ja poimijoiden saapumisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa, voi poimintasesonkia olla poimijoiden saapuessa jäljellä alle 50 päivää.

Lue lisää:

Marjanpoimijat saivat luvan lähteä Thaimaasta