Turkistarhoilla käyty luvatta pitkin kesää – tarhaajat huolissaan tunkeutujien aiheuttamasta tartuntatautien leviämisriskistä

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR kertoo, että ainakin viidellä turkistilalla on käyty kuvaamassa salaa ja kuvia on toimitettu kotimaisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden käyttöön.

Kesä–heinäkuun aikana ainakin viidellä turkistarhalla on käyty luvatta. Tunkeutujat ottaneet kuvia, joita järjestön mukaan on toimitettu kotimaisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden käyttöön, kertoo Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR tiedotteessaan.

Luvattomat vierailut ovat tallentuneet tarhojen valvontakameroihin. Tunkeutumisista on tehty poliisille rikosilmoitukset.

FIFUR ei kerro, missä päin Suomea tiedotteessa tarkoitetut turkistarhat sijaitsevat tai mille tiedotusvälineille kuvia on toimitettu.

FIFUR muistuttaa, että yksittäiset salaa otetut kuvat eivät anna kokonaiskäsitystä eläintenhoidosta. "Tilalla voi olla jopa kymmeniä tuhansia tuotantoeläimiä ja huolellisesta hoidosta huolimatta yksittäiset eläimet voivat loukkaantua tai sairastua tarkastus- ja ruokintakierrosten välissä", järjestön tiedotteessa todetaan.

Tunkeutujat ovat FIFURin mukaan aiheuttaneet riskin, että tarttuvat taudit leviävät eläimiin ja turkistilojen työntekijöihin. Erityistä huolta aiheuttaa koronavirus.

Toistaiseksi suomalaisilla turkistiloilla ei ole todettu koronavirustartuntoja.

Alankomaissa, Tanskassa ja Espanjassa joillain minkkitiloilla koronavirus on tarttunut eläintenhoitajista eläimiin. Alankomaissa on lisäksi ollut epäilyjä, että virus olisi tarttunut minkeistä hoitajiin. Koronaviruksen leviämistä on koitettu hillitä lopettamalla suuria määriä minkkejä

Oikeutta eläimille -järjestön verkkosivuilla on julkaistu kuvia turkiseläimistä. Järjestön mukaan kuvat on otettu kahdeksalla eri turkistarhalla heinäkuussa 2020. Kuvissa on muun muassa supikoira, jonka silmän häkin salvan tappi on lävistänyt sekä ketunpoikanen, jonka toisen korvan tilalla on haava.

