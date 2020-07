Hallituksen etätyösuositus päättyy – suomalainen yritykset ei pidä kiirettä toimistoon palaamisen kanssa

Nesteen henkilöstöstä etätöitä on tehnyt ainakin jossain muodossa noin 3 500 työntekijää. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

STT haastatteli neljän suomalaisyrityksen edustajia etätyösuosituksen päättymisestä. Nesteen, Solitan ja Technopolis Oulun toiminnassa etätyöt jatkuvat osana työkalupakkia. Meyer Turun etätöitä tehneet työntekijät palaavat toimistolle maanantaina, mutta etätyö tulee olemaan mahdollista tulevaisuudessa.

Technopolis Oulun johtaja Marko Lind uskoo, että parkkipaikka tulee täyttymään taas maanantaina. Technopoliksen tiloissa toimii noin 380 yritystä ja työntekijöitä on yli 10 000.

"Kyllä monissa yrityksissä ihmiset haluavat jo tulla töihin. Varsinkin perheellisten on ollut osin hankalaa tehdä töitä kotona. Lisäksi työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy etätöissä", Lind sanoo.

Hänen mukaansa Technopoliksessa hygienia-asioita on tehostettu jo alkuvuodesta. Omia työntekijöitä on ohjeistettu ajan vaatimusten mukaisesti, ja asiakkaitakin on aktiivisesti muistutettu hygieniasta ja turvaväleistä. Lind kertoo, että väkeä on käynyt töissä myös korona-aikana.

"Hyvin täällä ihmiset pystyvät töitä tekemään, kun jatketaan ohjeiden noudattamista. Esimerkiksi neuvottelutiloista on penkkejä poistettu niin, että turvatoimet täyttyvät."

Teknologiayhtiö Solitan toimitusjohtaja Jari Niska kertoo, että elokuu mennään yhtiössä vielä samalla ohjeistuksella kuin mitä kesällä on ollut.

"Suosituksen muuttuminen ei muuta meidän arkea. Jos tautitapaukset eivät lähde kasvamaan, niin sitten normalisoidaan tilannetta, mutta ei me turhaan palata toimistoon ja sitten taas mennä etätöihin", Niska kertoo.

Solitan toimistoilla on ollut koko kesän mahdollista tehdä töitä, jos on halunnut. Hygienia ja etäisyydet ovat Niskan mukaan toimineet hyvin. Solitan noin 850 Suomen-työntekijää pystyy työskentelemään käytännössä sataprosenttisesti etänä, ja etätyö on kuulunut yrityksen toimintatapoihin jo ennen korona-aikaa.

Turun telakalla Meyer Turun 2 200 työntekijästä noin 500 on ollut etätöissä. Meyerilla palataan toimistolle hallituksen suositusten mukaisesti maanantaina.

"Tietysti seuraamme tilannetta. Jos alkaa tulla uutta aaltoa, olemme valmiita toimimaan. Meillä ei ole aiemmin ollut etätyön käytäntöä, mutta sellaisen mahdollisuutta ollaan valmistelemassa", kertoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

Meyerin toimistoissa työskenteleville on tarkat ohjeet hygienian ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Esimerkiksi etäpalavereita tullaan edelleen pitämään, jotta liikkumista eri rakennusten välillä voidaan välttää. Neuvotteluhuoneiden tuolimäärät on puolitettu, ja ruokailuihin kellotetaan vuoroja, etteivät kaikki mene ravintolaan samaan aikaan.

Mylly kertoo, että telakalla kesällä todetut viisi koronavirustapausta saatiin rajattua, eikä leviämistä päässyt tapahtumaan. Hänen mukaansa kumppaniyrityksen listoilla työskentelevät henkilöt ovat karanteeninsa jälkeen olleet taas töissä.

Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson kertoo, että yhtiössä paluu toimistolle tapahtuu portaittain. Ensimmäiset palailevat työnantajan tiloihin elokuun puolivälissä. Etätöitä on tehnyt ainakin jossain muodossa noin 3 500 työntekijää. Myös Nesteen toimipisteissä hygieniatoimenpiteet ovat olleet jo pitkään voimassa.

"Käsien pesusta on muistutuksia, ja joka nurkalla on käsidesiä ja desinfiointipyyhkeitä. Työpisteitä on vähennetty ja toimitiloja suljettu. Kaikki on tehty tosi hyvin, ja ihmiset ovat myös noudattaneet ohjeita tosi hyvin", Jakosuo-Jansson kertoo.

Toimistoille paluuta varten Neste on tehnyt henkilöstölleen käsikirjat, joissa kerrotaan esimerkiksi työpisteiden varauskäytännöistä ja hygieniaohjeista.

Jakosuo-Jansson uskoo, että etätyö on tullut jäädäkseen ja siitä tulee iso mahdollistaja sekä henkilöstölle että työnantajalle. Hän näkee työkulttuurin puolesta tilanteessa myös positiivisia puolia.

"Tämä oli sellainen iso pilottihanke, mihin jouduttiin. Oli varmasti (etätyön suhteen) vähän sellaisia asenteellisia asioita eri puolilla organisaatiota, ja ne on nyt voitettu. Varmasti lähdemme jopa kannustamaan etätyön tekoon", Jakosuo-Jansson sanoo.

Suomalaisyhtiöissä noudatetaan enimmäkseen hallituksen linjaa kasvomaskien suhteen. STT:n haastattelemat yritysten edustajat kertovat, että maskeja ollaan valmiita käyttämään, mikäli asiasta tulee linjaus.

Suomalainen tutkijaryhmä pitää kasvomaskien hyötyjä koronaviruksen torjunnassa merkittävinä. Ryhmän tekemä analyysi tehtiin saman aineiston pohjalta kuin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) teettämä selvitys toukokuussa. STM:n selvityksessä todettiin, että kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen.

Tapani Myllyn mukaan maskien käytöstä on keskusteltu Meyer Turussa. Tällä hetkellä ne eivät vielä ole käytössä, ja asiassa seurataan viranomaisten linjaa ja ohjeistusta.

"Meidän tiloissa käy päivittäin 5 000 ihmistä, joten kulutus olisi aika kovaa. Mutta jos on tarpeen, niin sitten käytetään", Mylly sanoo.

Myös Solitalla on aiheesta keskusteltu, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Toimitusjohtaja Niskan mukaan maskeja ei toistaiseksi olla ottamassa käyttöön, vaan mennään yleisen linjauksen mukaan.

"Meillä on vain puolet työpisteistä käytössä, joten etäisyyttä tulee", Niska sanoo.

Nesteen Jakosuo-Jansson sanoo, että globaalina toimijana Nesteellä on jo joissain maissa maskipakko, sillä näin on kohdemaassa linjattu. Myös Suomessa Neste on suositellut työntekijöilleen maskin käyttöä, mikäli sosiaalisen etäisyyden ottaminen ei ole onnistunut.

"Esimerkiksi kunnossapitotehtävissä ollaan hyvin lähekkäin pakostakin. Näille työntekijöille on tarjottu mahdollisuus käyttää maskeja ja muita suojavälineitä", Jakosuo-Jansson kertoo.

Muidenkin työntekijöiden maskien käytöstä on hänen mukaansa puhuttu, mutta tällä hetkellä toimitaan hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Oulun Technopoliksen Lind sanoo, että heidän tiloissaan maskia saa käyttää, jos haluaa. Yleisesti ottaen myös Technopoliksessa edetään hallituksen ohjeiden mukaisesti.

"Itse käytin maskia pahimpina aikoina. Jos kasvomaskeista tulee suositus, niin sitten laitetaan maskit päälle. Enemmän ihmisillä näkee hanskoja kädessä", Lind sanoo.