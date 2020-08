WHO varoittaa, että pandemian vaikutukset tulevat näkymään vielä vuosikymmeniä – valtioissa havaittavissa jo koronan "torjuntaväsymystä"

Maailman on syytä varautua siihen, että koronaviruspandemia pitkittyy, arvioi WHO:n hätäkomitea lauantaina.

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi lähes tasan kuusi kuukautta sitten. LEHTIKUVA / AFP

Maailman terveysjärthestö WHO pitää koronaviruksen aiheuttamaa uhkaa edelleen hyvin korkeana. WHO:n hätäkomitea kokoontui lauantaina ja varoitti niin sanotusta torjuntaväsymyksestä, kun erilaiset rajoitustoimet heikentävät valtioiden taloutta. Komitea vaati WHO:lta yksityiskohtaista ja käytännönläheistä ohjeistusta siitä, miten maiden tulisi virusta torjua.

"Tämä pandemia on terveyskriisi, jollainen tapahtuu kerran vuosisadassa. Sen vaikutukset tuntuvat tulevina vuosikymmeninä", WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi ennen kokousta.

Komitean mukaan tutkimusta itse viruksesta ja sen leviämistavoista tulee lisätä. Se penäsi valtioilta myös "globaalia solidaarisuutta", jotta virukseen liittyvä harhaanjohtava ja väärä tieto saataisiin kitkettyä.

Vaikka koronavirus syö yhä paljon voimavaroja, valtioiden pitäisi vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiään selviämään myös kausi-influenssan ja muiden tartuntatautien hoidosta, komitea muistuttaa.

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi lähes tasan kuusi kuukautta sitten. Tuolloin tammikuun lopussa Kiinan ulkopuolella oli todettu vasta noin sata koronavirustartuntaa, eikä tiedossa vielä ollut kuolemia, WHO:n johtaja sanoi.

"Se ajatus vetää vakavaksi", johtaja totesi.

Uusi koronavirus havaittiin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla. Tammikuun lopussa Kiina oli kertonut alle 10 000 tartunnasta ja tartuntoja oli tavattu noin parissakymmenessä maassa Kiinan ulkopuolella. Media seurasi määrien kasvua suunnilleen yhden tartunnan tarkkuudella.

Nyt tartuntoja on maailmanlaajuisesti tilastoitu jo yli 17,7 miljoonaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Ainakin yli 682 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

WHO:ta on kritisoitu hitaudesta sekä viruksen julistamisessa kansainväliseksi terveysuhaksi että suositusten antamisessa. Esimerkiksi Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla syyttänyt WHO:ta Kiinan suosimisesta. Maa on päättänyt vetäytyä terveysjärjestöstä ja sen rahoituksesta.