Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Kun koronarokote löytyy, rahoitus siihen pitää järjestää

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen keskustan työvaliokuntien ja ministeriryhmän yhteiskokouksessa Nokialla tänään. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk.) oli synkeää kerrottavaa talouden tilasta keskustan työvaliokunnille ja ministeriryhmälle Nokian kesäkokouksessa tiistaina. Huolta aiheuttavat niin mahdollisen koronan toisen aallon iskeminen kotimarkkinoihin kuin epäselvä maailmantalouden kehityskin.

Kokouksessa asetettiin hänen mukaansa tavoitteeksi, että työllisyystoimia tarvitaan ja kehykseen pitää palata.

"Sitten katsottiin näitä isoimpia menopaineita, jotka on ratkaisematta, ja niitäkin on lista", Vanhanen huokaisi kokoustauolla medialle.

Kaikkien mittakaavaa ei pystytä edes määrittelemään, mutta tyypillinen kipukohta on valtiovarainministerin mukaan Veikkauksen edunsaajien tilanne.

"Tämä on yksi tyypillinen kipukohta siitä, että meillä on erittäin vähän liikkumatilaa kehyksessä, käytännössä ei ollenkaan ja siitä huolimatta odotuksia on paljon."

Veikkauksen voitoista jaetaan vuosittain eri edunsaajille yli miljardi euroa. Koronaepidemiasta johtuva tuoton alenema leikkaisi niiden rahoja merkittävästi. Hallitus kertoi kuitenkin aiemmin linjanneensa huhtikuun kehysriihessä, että vuosittainen taso kompensoidaan edunsaajille täysimääräisesti.

Vanhanen ei tätä nyt suoraan allekirjoittanut. Hänen mukaansa kehykseen ei ole varattu määrärahaa.

"Ei ole mitään linjauksia tehty, mutta on hyvä, että se riittävän etukäteen tiedostetaan", hän sanoi.

Suuri kysymys valtiovarainministerin mukaan on tulevan koronarokotteen hinta, johon ei kehyksessä ole todennäköisesti kyetty varautumaan riittävällä summalla. Hänen henkilökohtainen käsityksensä on kuitenkin, että rokote on hankittava, maksoi mitä maksoi.

"Se on erittäin vahva investointi tulevaisuuteen, mikäli tehokas rokote löytyy. Sitten kun rokote löytyy, se rahoitus pitää siinä ajassa järjestää. Tällä hetkellä kukaan ei pysty arvioimaan sen kustannuksia, mutta se on asia, joka jollain tavalla kaiken tämän muun ohi vaan pitää hoitaa."

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta, eduskuntaryhmän työvaliokunta sekä ministeriryhmä pitävät tiistaina yhteisen kesäkokouksensa Nokialla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) käsityksen mukaan hallitus neuvottelee ensi viikolla kasvomaskeja koskevista suosituksista.

"Substanssini ei riitä siihen, mikä maskien merkitys on, mutta sen tiedän varmasti, että ainakin se muistuttaa viruksen läsnäolosta eli sillä on mentaalinen vaikutus. Sen puoleen olen valmis tukemaan sitä", Lintilä sanoi.

Vanhanen ei puolestaan tiennyt, neuvotteleeko hallitus maskisuosituksista. Hänen mielestään kyseessä ei ole poliittisen suosituksen asia, vaan siitä pitää olla yhteisesti sisäistetty terveysviranomaisten kanta, jota nyt odotetaan.

"Parempi että se tulee viranomaissuosituksena ja yhteisenä kantana. Sen uskallan sanoa, että minulla on kotona maski odottamassa sitä päivää."

Helsingin Sanomien mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo maskien suositusta koskevasta tilanteesta torstaina, mutta varsinaista suositusta maskien käyttöön ei kuitenkaan olisi torstaina luvassa. Tällä hetkellä THL:n suositus on, että kasvomaskia voi käyttää halutessaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi kesäkokouksen alla, ettei pyri puolueen puheenjohtajaksi, vaan haluaa jatkaa nykyisessä tehtävässään. Hänen mukaansa kilpailu on jo nyt herättänyt puolueväessä suuria tunteita, koska mukana on istuva puheenjohtaja ja hänellä vahvoja vastaehdokkaita.

"Tunteet tuppaavat ainakin keskustassa lämpenemään kisan aikana, ja siksi on ihan hyvä, että on myös niitä henkilöitä, jotka voivat hoitaa tätä päivittäistä arkea ja olla kilpailun ulkopuolella", Kurvinen perusteli päätöstään.

Hän sanoi haluavansa pysyä puoluetta vakauttavana voimana keskellä kiihkeää puheenjohtajamittelöä ja myös sen jälkeen.

"Aina on riski, että joku pettyy liikaa ja jää joitakin railoja. Kun kisassa on istuva puheenjohtaja, istuva varapuheenjohtaja ja suosittu ministeri, on aina mahdollisuus, että porukka jakautuu väärällä tavalla. "

Tähän mennessä istuvalle puheenjohtajalle Katri Kulmunille on ilmoittautunut kolme haastajaa: torstaina tiede- ja kulttuuriministeriksi nouseva Annika Saarikko, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Keskusta valitsee puoluejohtonsa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa pidettävässä puoluekokouksessa

Valtiovarainministeri Vanhasen mielestä ihmisillä on vapaa mahdollisuus lähteä mukaan puheenjohtajakisaan. Hän huomauttaa kuitenkin, että jokainen, joka haluaa olla ehdokas, tarvitsee myös puoluekokouksessa kannatusta, että voi päästä äänestykseen.

Kukaan kisaan lähteneistä ei valtiovarainministerin salkkua ole havittelemassa, vaan kaikki ovat toivoneet Vanhasen jatkavan vaalikauden loppuun.

"En usko, että tätä salkkua haluaa kukaan tällä hetkellä. Eivät he tiedä, mitä minun projektini pitää sisällään, mutta tämä salkku on hallitusneuvotteluissa keskustalle sovittu ja tämä on puolueen käytössä. Itse suhtaudun tähän tällä tavalla", Vanhanen kierteli.

Keskustan kentällä oli elätelty toiveita myös muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilän lähtemisestä puheenjohtajakisaan, mutta hän ei kadu päätöstään olla osallistumatta. Lintilän mielestä usean ehdokkaan kilpailu joka tapauksessa elävöittää kenttää ja keskustan kuva aktivoituu myös julkisuudessa.

Hänen mukaansa olisikin ollut vakavamman keskustelun paikka, jos kisaa ei olisi tullut.

"Se kenet valitaan, hänellä on vahva mandaatti", Lintilä arvioi.