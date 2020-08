Epidemiatilanne on Suomessa ehkä kääntymässä huolestuttavampaan suuntaan, THL arvioi

Kansainvälisesti verrattuna epidemiatilanne on Suomessa kuitenkin rauhallisella tasolla.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoi tiistaina. LEHTIKUVA / OLIVIA RANTA

Tilanne koronavirusepidemiassa on Suomessa mahdollisesti kääntymässä huolestuttavampaan suuntaan, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta STT:lle tiistai-iltana. Tervahaudan mukaan kasvaneet tartuntaluvut sekä hieman noussut sairaalapotilaiden määrä edellyttävät tarkkaa seurantaa. Tilanne herättää hänen mukaansa myös kysymyksiä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä epidemiaan olisi nyt hyvä vastata.

THL tiedotti tiistaina, että Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Aikaisemmin THL on kertonut päivittävänsä tiedot kuolleista vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tervahaudan mukaan poikkeus tiistaina johtui kuitenkin vain tilastoteknisistä syistä.

Tähän mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa yhteensä 331.

THL päivitti tiistaina myös sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän. Tiistaina sairaalahoidossa oli kuusi ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana eli heinäkuun 26. päivän ja elokuun ensimmäisen päivän välillä todettiin 69 uutta tautitapausta.

Raportointiviiveet voivat THL:n mukaan kuitenkin vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin.

Tervahauta muistuttaa, että kansainvälisesti verrattuna epidemiatilanne on Suomessa kuitenkin rauhallisella tasolla. Uudet kaksi kuolemantapausta eivät myöskään isossa kuvassa kerro Tervahaudan mukaan muutoksesta epidemiatilanteessa.

"Tilastoissa on aina satunnaisvaihtelua. On kuitenkin syytä miettiä, mitä viranomaiset ja me kaikki voimme tehdä, jotta tilanne ei käänny huonommaksi", Tervahauta sanoo.

STT ei saanut tiistaina tietoa, missä kuolemantapaukset ovat tapahtuneet.