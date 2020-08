LEHTIKUVA/AFP

Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksen on arvioitu jättäneen kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä.

Beirutissa suru ja epätoivo yhdistyivät torstaina vihaan, kun yhä useammat kysyivät, miten oli mahdollista että kaupungin satamassa säilytettiin vuosikausia tonnikaupalla räjähdysherkkää ammoniumnitraattia, vaikka sen tiedettiin olevan erittäin vaarallista.

Jo entuudestaan muun muassa työttömyyden, superinflaation, miljoonien pakolaisten ja korruption vaivaama maan hallinto oli luonnollisesti arvostelijoiden päämaali.

"Minulle on ollut koko ajan selvää, että meitä johtavat epäpätevät ihmiset ja epäpätevä hallitus. Mutta se mitä nyt on tapahtunut on jo täysin rikollista", puuskahti Beirutissa asuva Chadia Elmeouchi Noun sairaalavuoteeltaan BBC:n haastattelussa.

Carnegie Middle East Center -ajatushautomon johtajan Maha Yahyan mukaan kaikissa muissa maissa hallitus olisi jo pakannut laukkunsa ja eronnut.

"Olipa onnettomuuden syy sitten mikä tahansa, sen taustalla on rikollinen piittaamattomuus", Yahya perusteli.

"Beirut itkee ja huutaa: ihmiset ovat hysteerisiä ja he ovat väsyneitä", kiteytti puolestaan elokuvantekijä Jude Chehab Beirutin tunnelmat.

Libanonin oikeusviranomaiset ovat luvanneet, että onnettomuudesta vastuussa olevat saavat "maksimaalisen rangaistuksen". Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch peräänkuulutti torstaina kuitenkin riippumatonta ja puolueetonta tutkimusta turmasta, koska "epäilemme Libanonin oikeusjärjestelmän kykyä siihen".

Myös Beirutiin saapunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron halusi Libanonin aloittavan pikavauhtia uudistukset, tai sen vajoaminen syvemmälle kurimukseen jatkuu.

Beirutin keskustan lähes täydellisesti tuhonnut räjähdys oli valtava. Yleisradioyhtiö BBC:n haastattelemien Sheffieldin yliopiston asiantuntijoiden mukaan räjähdys oli kooltaan noin kymmenesosa Hiroshiman atomipommista ja "eittämättä yksi suurimmista räjähdyksistä, jonka takana ei ole ydinmateriaali".

Sataman tulliviranomaisten johtajan Badri Daherin mukaan tulli oli toistuvasti pyytänyt, että ammoniumnitraatti vietäisiin pois satamasta.

"Jätän asiantuntijoiden selvitettäväksi sen, miksei näin tapahtunut", Daher sanoi.

Ammoniumnitraatti on peräisin Moldovan lipun alla purjehtineesta ja venäläissomisteisesta Rhosus-aluksesta. Alus oli vuonna 2013 matkalla Georgiasta Mosambikiin, kun se sai teknisen vian ja joutui poikkeamaan Beirutin satamaan.

Beirutissa Rhosus tutkittiin, eikä se saanut enää lupaa jatkaa matkaansa. Laivaa uhkasi useita oikeusjuttuja, minkä seurauksensa sen omistajat hylkäsivät aluksen Beirutin satamaan, kertoi BBC viitaten Shiparrested.com -verkkosivustoon, joka listaa laivoihin kohdistuvia oikeusjuttuja.

Ammoniumnitraatti oli ensin laivassa, mistä se siirrettiin aikanaan varastoon. Sataman johtajan Hassan Koraytemin mukaan satamaviranomaiset olivat selvillä siitä, että aine on vaarallista, mutta heille ei ollut kerrottu, että se voisi aiheuttaa katastrofin.

Beirutin tiistaisen räjähdyksen uhrimäärä oli torstaina noussut 135:een. Raivaustyöt kestävät kuitenkin vielä pitkään, joten uhreja todennäköisesti löytyy lisää, sillä kymmenittäin ihmisiä on kateissa.

Saksa ilmoitti, että uhrien joukossa on yksi saksalainen diplomaatti, joka kuoli asunnossaan Beirutin keskustassa.

Paikalliset viranomaiset ovat arvioineet, että räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä ja aineelliset vahingot ovat useita miljardeja dollareita.

Myös Ranskassa on aloitettu tutkinta räjähdyksestä. Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että räjähdyksessä haavoittui tämän hetken tietojen mukaan yli 20 Ranskan kansalaista.

Unicefin Suomen osasto on aloittanut hätäapukeräyksen lasten ja perheiden auttamiseksi Libanonissa Beirutin räjähdyksen jälkeen. Myös Suomen World Vision kertoo käynnistävänsä hätäapukeräyksen tapahtuneen vuoksi.

World Visionin mukaan jopa puoli miljoonaa ihmistä voi tarvita hätäapua räjähdyksen takia. Suurin tarve on ruoka-avulle, turvallisille majoitustiloille ja hygieniatarvikkeille. Lisäksi erityisesti lapset tarvitsevat psykologista tukea.

"Rakennukset ovat tuhoutuneet tai vahingoittuneet asuinkelvottomiksi, ja perheillä on pulaa perustarvikkeista. Ihmiset ovat joutuneet etsimään suojaa kouluista, muista julkisrakennuksista tai sukulaisten luota", sanoo World Visionin humanitaarisen avun päällikkö Miikka Niskanen tiedotteessa.

Unicef auttoi välittömästi satama-alueen asukkaiden evakuoinnissa. Lisäksi järjestö jakaa parhaillaan puhdasta vettä sekä tarjoaa psykososiaalista tukea lapsille ja perheille.

"Jokainen lapsi on vähintään traumatisoitunut", sanoo Unicefin Libanonin maatoimiston johtaja Yukie Mokuo tiedotteessa.

Järjestöt muistuttavat Libanonin tilanteen olleen jo valmiiksi vaikea. Unicefin mukaan Libanonissa asuu väkilukuun suhteutettuna maailman suurin määrä pakolaisia. Maan väestöstä noin 30 prosenttia, eli enemmän kuin joka neljäs asukas, on pakolaisia. Suurin osa on Syyriasta.

Samaan aikaan talous ja ruokahuolto ovat heikoissa kantimissa, ja koronapandemia on rasittanut terveydenhuollon äärimmilleen.

Suomi lähettää asiantuntija- ja materiaaliapua Libanonin Beirutiin tiistain räjähdysonnettomuuden vuoksi.

Apua lähetetään Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, johon Suomi kuuluu. Libanon on pyytänyt mekanismilta kansainvälistä apua.

Sisäministeriön päätöksellä Suomi lähettää Beirutiin kansainväliseen pelastustoimintaan koulutetun tiimin sekä muun muassa lääkintä- ja hygieniatarvikkeita. Tarvikkeiden hankinnassa ja kuljetuksessa on tehty yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Beirutissa tiistaina tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa on uutistoimisto AFP:n mukaan kuollut ainakin 135 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia. Uhrimäärän arvellaan vielä nousevan, sillä raivaustyöt ovat kesken ja kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Onnettomuus on aiheuttanut useiden miljardien dollareiden aineelliset vahingot.

Lähteenä myös AFP.