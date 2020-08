Toimihenkilöliitto ehdottaa: Etätyöhön lakisääteinen oikeus

"Korona-aika on osoittanut etätyön voiman. Etätyö on kaikkien etu", toteaa toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja.

Markku Ulander

Etätöitä pitäisi Erton esityksen mukaan saada tehdä aina, jos se on mahdollista eikä etätyö aiheuta työnteolle kohtuutonta haittaa.

Työntekijällä tulisi olla lakisääteinen oikeus etätyöhön, ehdottaa toimihenkilöliitto Erto.

Käytännössä työnantajalla olisi siis oikeus kieltää etätyön tekeminen vain, jos työn tekeminen on paikkaan sidottua tai jos etätyö aiheuttaisi suurta haittaa työn tekemiselle.

Erton puheenjohtajan Juri Aaltosen mukaan työsopimuslaki on siltä osin vanhentunut, että teknologian kehityksen myötä työnteon paikalla ei enää usein ole merkitystä erityisesti asiantuntijatyössä.

"Toimihenkilön työ ei ole enää aikoihin pysynyt vain työpaikalla, vaan työ liikkuu jatkuvasti työntekijän mukana. Miksi edes puhumme enää lähityöstä ja etätyöstä? Miksi emme puhu vain työstä? Jos työn voi tehdä kotona, kahvilassa tai mökillä, niin miksi siihen ei olisi oikeutta", Aaltonen ihmettelee tiedotteessa.

Erton mukaan useat korona-ajan kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset haluaisivat tehdä entistä enemmän etätyötä myös koronakriisin jälkeen.

"Korona-aika on osoittanut etätyön voiman. Etätyö on kaikkien etu. Matkustus on vähentynyt, tyytyväisyys parantunut ja tuottavuus kasvanut", Aaltonen sanoo.