IL: Koronavirus levisi keväällä pienissä kunnissa – suhteessa asukasmäärään eniten tartuntoja Ylitorniolla

Jukka Pasonen

Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 7 568.

Koronavirusta on todettu runsaimmin suhteessa kunnan väkilukuun Ylitorniolla, Reisjärvellä, Kolarissa ja Kiuruvedellä, uutisoi Iltalehti. Luvut käyvät ilmi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatilastoista, joissa on ilmoitetaan tartuntatapausten määrä kunnittain niistä kunnista, joissa on todettu yli 10 tartuntaa.

Korkein luku on Ylitorniolla, jossa on todettu epidemian alusta tähän mennessä 29 tartuntaa. Se tarkoittaa noin 9,6 tartuntaa tuhatta asukasta kohden.

IL:n haastatteleman Ylitornion johtava lääkäri Kari Askosen Ylitorniolla on todettu neljä erillistä tartuntaketjua, joista ainakin kaksi on todennäköisesti peräisin Ruotsista.

Seuraavaksi eniten tartuntoja tuhatta ihmistä kohden on Reisjärvellä: 6 tartuntaa/1 000 asukasta. 2 718 asukkaan pohjoispohjanmaalaisessa kunnassa on todettu yhteensä 12 tartuntaa.

Reisjärven Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski kertoi IL:lle, että koronavirus tuli kuntaan matkailun myötä.

"Tartuntaketju syntyi täällä Uudenmaan läänin työmatkan seurauksena", Koski kertoo.

Myös Kolarissa todetut 18 tartuntaa ovat peräisin turismista – sekä koti- että ulkomaisesta. Kolarin tartuntaluku on 6 tartuntaa/1 000 asukasta.

Kiuruvedellä on todettu 4,8 tartuntaa tuhatta asukasta kohden, eli yhteensä 35 tartuntaa.

Muita kuntia, joissa on todettu yli 3 tartuntaa tuhatta asukasta kohden, ovat Kittilä, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Askola, Sipoo ja Kemi.

Tartuntatilanne on rauhoittunut sekä Ylitorniolla, Reisjärvellä että Kolarissa huhti–toukokuun jälkeen.

Esimerkiksi Lapin maakunnassa on todettu kesäkuun alun jälkeen seitsemän tartuntaa. Kaikki Kolarin tartuntatapaukset ovat huhti–toukokuulta, ja Ylitorniolla ei ole todettu uusia tartuntoja kuuteen viikkoon.

Reisjärvellä ei ole ollut lainkaan tartuntoja kesäkuun alun jälkeen. Kiuruvedellä on todettu uusi koronatartunta viimeksi tällä viikolla.

Suomessa on todettu lauantaihin 8. elokuuta mennessä yhteensä 7 568 koronatartuntaa.

