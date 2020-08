Kolmasosa Bukarestin-lennon matkustajista kieltäytyi koronatestistä Helsinki-Vantaalla – testin muuttamista pakolliseksi pohditaan

Kaisa Siren

Suuri osa uusista koronavirustartunnoista on peräisin ulkomaanmatkoilta, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas (edessä oikealla). Lehtikuva / Kaisa Siren

Vapaaehtoiseen koronatestaukseen osallistui vain noin kaksi kolmasosaa matkustajista, jotka saapuivat perjantaina Romanian Bukarestista Helsinki-Vantaan lentokentälle. Asiasta kertoo STT:lle sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

Puolet kieltäytyneistä antoi jonkin perusteen, kuten vastikään tehdyn negatiivisen koronatestin. Toinen puolikas kieltäytyi ilman perustelua.

Työryhmä pohtii alkuviikosta riskialueilta saapuvien matkustajien koronatestauksen muuttamista pakolliseksi.

Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 14 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 7 568. THL:n mukaan uusien tartuntojen määrä on edelleen vähäinen, vaikka niiden määrä onkin lisääntynyt.

Merkittävä osa uusista koronavirustartunnoista on lähtöisin ulkomaanreissuilta, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas. Broasin mukaan matkailijat ovat lipsuneet ohjeistetusta 14 päivän omaehtoisesta karanteenista.

Ulkomailta saapuvien matkustajien karanteeniohjetta tulisi Broasin mukaan tiukentaa.

"Tässä on nyt samantyyppinen tilanne kuin silloin helmikuussa. Tauti alkaa tulla ulkoapäin ja uhkana on epidemiatilanne, jos tauti pääsee kehittymään", Broas sanoo.

Broasin mukaan tartuntatautilakia päivitettäessä tulisi pohtia korkean koronariskin maista tulevien ihmisten asettamista viranomaisen päätöksellä karanteeniin.

"Tartuntatautilääkäri tekee sen päätöksen ja siinä myös annetaan hyvin yksityiskohtainen ohjeistus henkilölle siitä, mitä se karanteeni tarkoittaa, eli henkilötason ohjausta. Kun viranomaispäätös on lakiin perustuva, sitä kyllä noudatetaan", Broas kertoo.

Suomen tämänhetkisessä tilanteessa tautia on vielä mahdollista hidastaa ja tartuntaketjut katkaista. Broasin mukaan jokaisen tulisi nyt kantaa vastuuta ja kysyä itseltään, onko ulkomaanmatka välttämätöntä tehdä. Kotimaassa voi matkailla lähes riskittömästi.

Tiukemman karanteenin ohella Broas peräänkuuluttaa kasvomaskisuositusta jo tuttujen hygienia- ja turvaväliohjeistusten lisäksi. Kasvomaskien käyttäminen olisi suositeltavaa ruuhkaisissa julkisissa kulkuvälineissä liikuttaessa sekä esimerkiksi yleisötapahtumissa.

"On hyvin tärkeä asia, että pidetään pari metriä turvaväliä. Se on nyt unohtunut tässä kesän aikana", Broas sanoo.

Jos kasvomaskisuositus ja karanteeniohjeistus eivät auta, ovat Broasin mukaan uhkana uudet, tiukemmat liikkumisrajoitukset. Lähtökohtana tulisi olla koronaviruksen torjuminen lievemmillä ja nyt käytössä olevilla keinoilla.

Broasin mukaan myös aktiivisella testaamisella on suuri merkitys. Koronavirustestejä tulisi hänen mukaansa tehdä viikon jokaisena päivänä, ja testattavaksi tulisi päästä jo lievien oireiden perusteella. Näin mahdolliset jatkotartunnat saataisiin estettyä.

Perjantaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 331. Sairaalahoidossa oli perjantaina kolme ihmistä. Heistä yksikään ei ollut tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat sairaalahoidossa olevien ihmisten ja uusien koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrät kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.